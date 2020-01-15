Hyundai’den hava taksileri

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020 Fuarı’nda geleceğin mobilite çözümlerini tanıttı.

Hyundai’nin teknoloji şirketi Elevate ve Uber tarafından ortaklaşa olarak geliştirilen hava taksileri, tüm dünyanın dikkatini çekerek kentsel hava taşımacılığında çığır açmaya hazırlanıyor.

Şehir içi hava yolculuğunda yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenen Uber Hava Taksileri, Hyundai’nin otomotiv endüstrisindeki seri üretim tecrübesinden faydalanacak. Markanın elektrikli araçlar alanındaki teknolojisinden de yararlanacak olan hava taksileri, Uber’in geniş ulaşım ağını kullanarak insanların günlük hayatlarını daha konforlu bir hale getirecek ve aynı zamanda müthiş bir zaman tasarrufu sağlayacak.

Hyundai’nin Uber’le ortaklaşa geliştirdiği bu proje, NASA’dan ilham alınarak tamamen insan merkezli bir yaklaşımla oluşturuldu. Bu ortaklıkta Hyundai, teknolojik hava araçlarını üretecek ve satışa sunacak. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Uber ise hava taşımacılığı ağı üzerinden kendi hava sahası destek hizmetlerini kurarak hızlı bağlantılar ve mobil uygulamalar hazırlayacak. Her iki taraf da bu yeni teknolojiyi desteklemek ve ortak havaalanları kurmak için altyapı konseptleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hyundai’in Kentsel Hava Hareketliliği (Urban Air Mobility) Bölüm Başkan Yardımcısı Jaiwon Shin, yeni konseptle ilgili olarak, “Hava yolculuğundaki vizyonumuz, şehir içi ulaşım kavramını tamamen değiştirecek. UAM’ın şehir yaşamını canlandırmasını ve insanlara daha kaliteli zaman sunmasını bekliyoruz” dedi.

Uber-Elevate Yöneticisi Eric Allison ise “Hyundai, global çapta otomobil üretimi deneyimine sahip ilk araç ortağımız. Ayrıca, mevcut havacılık ve uzay endüstrisinde yolculuk maliyetlerini düşürecek yüksek kaliteli ve güvenilir Uber Hava Araçları üretme potansiyeline de fazlasıyla inanıyoruz”dedi.

Hyundai S-A1 Concept (UAM)

• Konsept, saatte 290 km/s’ye varan bir seyir hızına sahip.

• Yerden yaklaşık 1.000-2.000 ft (300 – 600 metre) arası bir yükseklikte seyahat imkanı tanıyor.

• Yüzde yüz elektrikli hava aracı, full şarjlı batarya ile 100 km’lik bir uçuş menziline sahip.

• Yüksek itiş gücüyle kalkış yapan araç, yaklaşık 5-7 dakika arası bir süreyle şarj olabiliyor.

• Konsept, olası bir arıza anında güvenliği artırmak için birden fazla rotor ve pervane kullanıyor.

• İçten yanmalı motorlu büyük rotor helikopterlere kıyasla daha sessiz bir şekilde çalışıyor.

• Model dikey olarak kalkıyor ve seyir sırasında kanatları açılarak normal şekilde yol alıyor.

• İlk başta pilotlarla kullanılacak olan bu araçlar zamanla otonom seyir özelliğine de kavuşacak.

• Kabin ferah ve konforlu. Yolcuların kolayca binmelerine ve inmelerine olanak tanıyacak.

• Kişisel bir çanta veya orta boy valizler için yeterli yükleme alanlarına sahip olacaklar.

• Hava Taksileri, sadece dört kişinin oturabileceği bir şekilde tasarlanıyor.

Kişisel Kullanım Amaçlı Araçlar (PBV)

• Kişiselleştirmeyle beraber çeşitli yaşam tarzlarına hitap ederek kentsel hareketlilik sağlayacak.

• PBV, şehir içi ulaşımda restaurantlar ve sağlık merkezleri gibi yerlerde de kullanılacak.

• Ulaşımda zaman kazanmak için en uygun rotayı bulmada yapay zekayı (AI) kullanıyor.

Ortak havaalanları HUB

• Hava aracı UAM ve karada hareket eden PBV’yi birbirine bağlayan mobilite alanları kurulacak.

• Sosyalleşme adına müze, sinema ve konser salonu gibi kültür merkezlerine de yer verilecek.

• HUB’larda acil sağlık merkezleri de kurularak insan hayatı için çok önemli adımlar atılacak.