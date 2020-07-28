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Mercedes-Benz S-Serisi’nden bir ilk: Arka koltuk hava yastığı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Eylül ayında tanıtım serisi tamamlanacak olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin ikinci sunumu yarın gerçekleşecek.

“Meet the S-Class DIGITAL: Innovation by Intelligence” adıyla gerçekleştirilecek sunumda arka koltuk hava yastığı tanıtılacak.

Otomotiv sektöründe sayısız “En”leri ve “İlk”leri barındıran Mercedes-Benz S-Serisi, yakında yollara çıkacak yeni jenerasyonunda, “Arka koltukta seyahat eden yolcular için hava yastığı sunan dünyanın ilk otomobili” unvanına sahip olmaya hazırlanıyor. Bu yeniliğin haricinde bir diğer ilk olan “PRE-SAFE® Impulse Side” teknolojisinin de lansmanı gerçekleşecek.

Lansman sonrasında detayları yine https://www.carmedya.com adresinden paylaşıyor olacağız.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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