BMW’nin CES Sürprizi: i3 Urban Suite

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Las Vegas’ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) BMW i3 Urban Suite modeliyle geleceğin şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Yeni nesil şehir ulaşım ihtiyaçlarını anlamanın ötesinde onlara yanıtlar bulma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BMW CES 2020’de #ChangeYourPerspective mottosuyla yer alıyor.

BMW i3 Urban Suite

Geçtiğimiz 7 yıl boyunca elektrikli mobilite alanında sürdürülebilirlik, akıllı bağlantı ve sürüş özellikleriyle şehir hayatında ikonik bir rol oynayan BMW i3, premium kompakt segmentte dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olmuştu. BMW Group şimdi de tamamıyla araç içi yolcunun ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilen BMW i3 Urban Suite ile yerini alıyor.

Sürücü koltuğu ve gösterge paneli hariç tam bir dönüşüm geçiren standart BMW i3, geniş bir iç mekana kavuştu. Bunu başarmak için araç, arka mekanda geniş bir koltuk, ayak dayama platformu, tavandan aşağıya uzanan elektronik ekran ve kişisel ses bölgesi gibi pek çok değişim geçirdi.

BMW Group’un sürüdürülebilir mobilite taahhüdünü bir adım daha ileri taşıyan BMW i3 Urban Suite bütüncül bir yaklaşımla malzeme ve üretim süreçlerinin belirlenmesinde gösterilen hassasiyetten ve güç aktarım organlarının yerel sıfır emisyon üretmesine kadar tüm aşamalarda kaynakların sorumlu kullanımını destekliyor. BMW i3 Urban Suite’de kullanılan tüm kumaş ve paspas yüzeyler tekrar tekrar geri dönüştürülebilen malzemeden üretiliyor.