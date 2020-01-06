Elektrikli Citroen modelleri Brüksel’i bekliyor

CARMEDYA.COM – Brüksel Otomobil Fuarı, 10 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında 98. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Son iki yılda altı yeni model pazara sunarak ürün gamını güncellemeye devam eden Citroën, 2020 Brüksel Otomobil Fuarında Yeni C5 Aircross SUV Hybrid modelinin dünya tanıtımını yapacak. Markanın, ë-Comfort Class SUV olarak tanımladığı otomobil, 50 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. C5 Aircross SUV Hybrid, tamamen elektrikli sürüş özelliğine sahip şarj edilebilir versiyonla Citroën Advanced Comfort programını bir adım ileriye taşıyor.

Citroën’in fuarda öne çıkacak bir diğer modeli Ami One Concept ise yeni bir şehir içi ulaşım çözümü sunuyor. Kompakt boyutlara sahip iki kişilik tamamen elektrikli konsept, enerji geçiş sürecine özgün bir yaklaşım sergiliyor. Ami One Concept özel bir uygulama üzerinden yönetilebiliyor ve araç paylaşımından kiralamaya kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Özgürlük ve paylaşma arzusundan esinlenilerek tasarlanan SpaceTourer Citroënist Concept de sergilenecek diğer bir konsept.

Citroen C5 Aircross SUV Hybrid

Citroen C5 Aircross SUV Hybrid

Citroën, 2020 yılından itibaren tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere elektrikliye geçiş sürecini başlatıyor. Marka, 2023 yılına kadar ürün gamının yüzde 80’inin ve 2025 yılına kadar ise ürün gamının tamamının elektrik destekli olmasını hedefliyor ve her yıl yeni bir elektrikli model sunacak. Markanın ë-Comfort Class SUV olarak tanımladığı yeni C5 Aircross SUV Hybrid ise markanın yeni ürün stratejisinin ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor. C5 Aircross SUV ile başlamak üzere bundan sonra satışa sunulan her yeni Citroën modelinin bir elektrikli versiyonu olacak. Böylece Citroën kullanıcılara; şehir içinde elektrikli veya uzun yolculuklarda içten yanmalı olmak üzere zengin bir güç ve aktarma organları çeşitliliği sunuyor ve farklı araç segmentlerinden farklı kullanıcı tiplerinin beklentilerini karşılıyor olacak.

Yeni C5 Aircross SUV Hybrid, benzinli motor ile elektromotoru bir arada kullanan yüksek verimlilik seviyesine sahip bir hibrit sistemle yollara çıkıyor. Groupe PSA’nın başarısını kanıtlamış PureTech benzinli motoru 180 HP güç üretiyor ve Euro 6 emisyon normunu karşılıyor. Motor ile şanzımanın arasına entegre edilen elektromotor ise 80 kW güç üretiyor. İlk hareket anından itibaren 320 Nm tork kullanıma sunulan sistem toplamda 225 HP güç üretiyor. Güç, hibrit sistem için optimize edilen ë-EAT8 otomatik şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor. Hibrit sistem 50 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş, fabrika verilerine göre 1,7 lt/100 km yakıt tüketimi değeri ve 39 gr/km CO2 emisyon salım değeri sunuyor.

Yeni C5 Aircross SUV Hybrid de sınıfının en kullanışlı aracı olarak öne çıkıyor. Her biri bağımsız üç adet arka koltuk kızaklar üzerinde ileri-geri hareket edebiliyor, katlanıyor ve sırt eğimi ayarlanabiliyor. Yeni C5 Aircross SUV Hybrid aynı zamanda geniş bagaj alanına sahip. Bagaj hacmi kullanım şekline bağlı olarak cam hizasına kadar 460 litre ile 600 litre arasında değişiyor.

Yeni C5 Aircross SUV Hybrid, Fransa’da Rennes – La Janais fabrikasında üretilecek ve ilk teslimatı 2020 yılının ilk yarısının sonunda yapılacak. Aynı fabrikada üretilen içten yanmalı versiyonlardan bugüne kadar 100 bin adedin üzerinde satıldı.

Modern ürün gamı

Ürün gamını yenilemeye ve modernize etmeye devam eden Citroën 2016 yılından bu yana altı yeni model pazara sundu. Yeni ve modern ürün gamı sayesinde marka Avrupa pazarında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 730.000 adedin üzerinde satış ile markanın en çok satan modeli C3 olurken, C3 Aircross SUV 260 bin adet, Berlingo 180 bin adet ve C5 Aircross SUV bir yıldan daha kısa bir sürede 100 bin adet sattı. Marka 2019 yılında 100. yıldönümünü kutladı.

Ami One Concept

Ami One Concept

Citroën, Ami One Concept ile yeni bir şehir içi ulaşım çözümü sunuyor. Son derece kompakt boyutlara sahip iki kişilik tamamen elektrikli konsept enerji geçiş sürecine özgün bir yaklaşım sergileyen Ami One Concept özel bir uygulama üzerinden de yönetilebiliyor.

Spacetourer The Citroenist Concept

Spacetourer The Citroenist Concept

Özgürlük ve paylaşma arzusundan esinlenilerek tasarlanan SpaceTourer Citroënist Concept ister iş olsun, ister seyahat olsun sonsuz bir özgürlük vaat ediyor. Martone ile ortaklaşa geliştirilen “Rider The Citroënist by Martone” adındaki özel bisiklet konsepti tamamlıyor.

Maison Citroen

Citroën, ziyaretçileri sistemin merkezinde konumlandıran “La Maison Citroën” konseptli stand tasarımı ile Brüksel Otomobil Fuarında yer alacak. Kullanılan malzemeler ve tasarım itibariyle bir stanttan çok daha fazlasını ifade eden bu yaşam alanı, mimarisiyle Citroën tarzını ve Citroën Advanced Comfort programını yansıtıyor. Yeni tüketim alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan konsept, farklı bir deneyim sunuyor.