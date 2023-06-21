She’s Mercedes kadınları İyiliğe Yolculuk için buluştu

CARMEDYA.COM – Farklı yaş ve meslek gruplarından başarılı ve vizyoner kadınları buluşturan She’s Mercedes platformu, bu kez İyiliğe Yolculuk başlığı ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mercedes-Benz ev sahipliğinde 1gerçekleştirilen etkinliğe; deprem bölgesine destek veren Kırmızı Çocuklar Derneği, Empati Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın yöneticileri ile birbirinden değerli konuklar katıldı. Depremin ilk gününden itibaren bölge halkının yanında olan She’s Mercedes kadınları, bölge için hayata geçirilecek yeni projeleri değerlendirdikleri toplantıda son gelişmeleri de paylaştılar. Önümüzdeki dönemde sivil toplum örgütlerinin desteği ile uzun soluklu sosyal fayda çalışmalarının devam etmesinin ve kadınların bu platformlarda aktif rol almasının öneminin vurgulandığı toplantıda, She’s Mercedes platformunun katkıları ile genç kızlara mentorluk desteği verileceği de aktarıldı.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “She’s Mercedes, toplumda başarılı olan ve iz bırakan kadınlardan ilham alan, hedeflerine ulaşmış başarılı kadınları hayalleri olan genç kızlarla bir araya getiren bir kadın güçlendirme platformu. Önümüzdeki dönemde, deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi aktarabileceğimiz, hayalleri olan ve başarı yolunda ilerleyen genç kızlarımız ile She’s Mercedes kadınlarını bir araya getirecek mentorluk programını başlatacağız.” diye konuştu.

Türkiye’de 2019 tarihinde faaliyete geçen She’s Mercedes platformu, sürdürülebilirlik, wellbeing, deneyim, tasarım, sanat, sosyal sorumluluk, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi farklı alanlarda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. 70’ten fazla ülkede online topluluklar ve sosyal ağlar üzerinden kadınların görüş alışverişinde bulunabildiği topluluk, gücünü farklı endüstrilerde çalışan, topluma değer katan ve ilham verici başarı hikayeleri olan kadınlardan alıyor. She’s Mercedes platformu, en iyiyi hedefleyen kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesini amaçlıyor.