Wraith Kryptos’un ilk ipucu açıklandı

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce Motor Cars, bir süre önce detaylarında gizemli ipuçları saklanan Wraith Kryptos modelini tanıtmıştı.

Tüm bilmeceyi çözen kişiye Rolls-Royce tarafından eşsiz bir hediye verileceği duyurulmuşken, İngiliz üretici, modelde gizli bulmacaların ilk ipucunu paylaştı.

Wraith Kryptos Koleksiyonu’ndaki 50 aracın her biri, Rolls-Royce Bespoke Tasarımcısı Katrin Lehmann tarafından oluşturulan bir şifre ile süslendi.

Daha önce Lehmann, anahtarı bulmanın gizemli kodu ortaya çıkarmanın ilk adımı olduğunu söylemişti. Bugün ise Rolls-Royce, markanın sembolü Spirit of Ecstasy’nin Kryptos kelimesini kod olarak gizlediğini açıkladı. Bu yedi deşifre edilmiş karakter, müşterilere Wraith Kryptos’un karmaşık ön panosundaki harfleri tanımlamaya başlarken keşif yolculuklarında yardımcı olacak.

Müşteriler, Şubat 2021’den itibaren markanın Whispers uygulaması aracılığıyla kodu kırma çabalarını göndermeye davet edilecekler. Bulmacayı ilk tamamlayan kişiye benzersiz ve prestijli bir ödül verilecek.

Goodwood, West Sussex’teki Rolls-Royce fabrikasında sadece tasarımcı ve İcra Kurulu Başkanı’ndan oluşan iki kişi şifrenin tam çözünürlüğünü biliyor. Tasarımcı ve İcra Kurulu Başkanı. Cevap, CEO’nun kasasında kapalı bir zarf içinde saklı.