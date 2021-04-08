Yenilenen Audi Q3 Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Audi’nin yenilenen kompakt SUV modeli Q3 Türkiye’de 638 bin 149 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.

Yenilikle birlikte daha sportif bir görünüme kavuşan Q3, teknolojik özellikleri, motor seçenekleri, bilgi ve eğlence sistemleriyle öne çıkıyor.

Yeni Audi Q3, S line ve Advanced olmak üzere iki farklı donanım ve 35 TFSI motor seçeneğiyle sunuluyor.

Sportif görünüm

Tamamen yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Aracın ön tasarımında, kama şeklinde içeri doğru ilerleyen ve opsiyonel olan Matrix LED teknolojisiyle görüşü kolaylaştıran farlar öne çıkıyor. Ön ve arka farların simetrik aydınlatma grafikleri ile yandan görünüm, dış tasarımla denge oluşturuyor. Omuz çizgisi çamurlukların üzerinde güçlü atletik bir görünüm yaratırken, birbirleriyle bağlantısını da sağlıyor. Audi’nin quattro DNA’sından ilham alan konturlar, SUV’un daha da geniş görünmesine olanak tanıyor. Kontrast renkli çamurluk kaplamaları, off-road görünümünü de vurguluyor. Otomobilin gövdesi yan taraftaki arka camı da çevreleyen uzun bir tavan kenarı spoyleri ile tamamlanıyor.

Sürücü odaklı ve sportif iç mekan

Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekanında da etkisini gösteriyor. Premium malzemeler, mimari yapı ve yeni işletim konseptiyle mükemmel bir ahenk oluşturuyor. Parlak siyah cam görünümlü çerçevesi ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi temel element olarak göze çarpıyor. Altındaki klima kumandalarıyla birlikte sürücüye doğru 10 derece eğimli bir şekilde yer alıyor. Konforlu koltuklar sportif bir oturuş pozisyonu sağlarken, buna uygun olarak direksiyon da dik açıyla konumlandırılıyor.

Değişken mekan konsepti

4484 milimetre uzunluğa, 1849 milimetre genişliğe, 1585 milimetre yüksekliğe sahip ve aks mesafesi 77 milimetre uzatılan Yeni Audi Q3’ün tüm boyutları bir önceki nesle göre artmış durumda.

Otomobilin arka koltukları standart olarak, 150 milimetre ön ve arka tarafa hareket ettirilebiliyor. 40:20:40 oranındaki üç yönlü bölünmüş koltuk arkalıkları yedi kademede eğilebiliyor. Arka koltukların ve koltuk arkalıklarının pozisyonuna bağlı olarak, bagaj bölmesi kapasitesi 410 ile 1.405 litre yükleme hacmi sağlıyor. Yükleme zemini üç seviyeye kadar ayarlanabiliyor ve arka bagajlık, gerek duyulmaması durumunda zeminin altına yerleştirilebiliyor. Ayak hareketi ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı da konfor anahtar ile opsiyonel olarak alınabiliyor.

Tamamen dijital

İşletim sistemi baştan aşağı yenilenen otomobilde analog göstergeler de artık yer almıyor. Standart donanımda dahi, sürücünün çok işlevli direksiyonu kullanarak çalıştırdığı 10,25 inç ekran ile dijital bir gösterge paneli yer alıyor. Birinci sınıf donanımına sahip otomobilde, opsiyonel olarak sunulan MMI navigasyon plus ile birçok ek fonksiyonu bir arada sunan Audi sanal kokpit bulunuyor. Kontrol panelinin ortasında 10,1 inçlik bir dokunmatik ekran da yer alıyor. Sportif bir gösterge de dahil olmak üzere üç farklı görünüme sahip daha büyük Audi sanal kokpit plus ise opsiyonel olarak alınabiliyor. Düz menü yapısı ile sezgisel işletim konsepti, sesli kontrol ile tamamlanıyor. Sesli kontrol sistemi ifadeleri anlıyor, gerektiğinde sorular soruyor, seçenekler sunuyor ve kullanıcıyla uyum içinde çalışıyor. İsteğe bağlı olarak, sesle kontrol işlevi, yanıt vermek için otomobilde depolanan bilgilerin yanı sıra buluttaki ayrıntılı bilgilere erişirim sağlayıp kullanıcıya yardımcı oluyor.

Akıllı bağlantıya sahip bilgi-eğlence sistemi

Audi Q3’teki bilgi-eğlence sistemi, üst segmentlerdeki Audi modelleri gibi aynı teknik fonksiyonları sunuyor. Navigasyon sistemi, sürücünün tercihlerini önceki yolculuklara göre tanıyor ve uygun rota önerileri oluşturmasına imkan sağlıyor. Yeni Q3’te kablosuz şarj kutusu standart ve Audi akıllı telefon arayüzü opsiyonel donanım sunuluyor. Audi akıllı telefon arayüzü sayesinde akıllı telefonların ekranları kablosuz bir şekilde bilgi-eğlence sistemine aktarılabiliyor ve kablosuz şarj kutusu ile akıllı telefonlar kablo kullanmadan sürüş boyunca şarj edilebiliyor.

Sürücü destek sistemleri

Kaliteli ve son teknoloji ürünü sistemler de Yeni Q3’ün güvenliğine katkı sağlıyor. Bu sistemlerden biri de adaptif sürüş asistanı. Bu asistan otomobilin boylamasına ve yanal hareketini kontrol ediyor ve otomobilin dar şeritlerde ve kısmen kapatılmış yollarda dahi şeritte kalmasını sağlıyor. Audi Q3 ayrıca dört 360 derece kamera sayesinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Bu kameralar bilgi-eğlence ekranında SUV’nin çevresini gösteriyor. Park asistan sistemi sayesinde ise otomobili otomatik olarak park alanlarına girip çıkarabiliyor. Sürücünün sadece hızlanması, fren yapması ve vites değiştirmesi yeterli oluyor. Sürücü, dik bir park alanından veya dar bir girişten geri dönmek isterse, çapraz trafik desteği etkinleşiyor. Bir diğer özellik ise şerit değiştirme asistanı. Sistem, kör noktada bulunan veya arkadan hızla yaklaşan bir otomobil tespit ederse, ilgili dış aynada bir uyarı LED’i ile kullanıcıyı uyarıyor.

Çekiş düzeni ve süspansiyon

Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.