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Avrupa Otomobil Pazarı yüzde 255 büyüdü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa otomobil pazarının Nisan ayı ve ilk dört aylık performansını paylaştı.

Paylaşılan rakamlara göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Nisan ayında %255,9 artış yaşandı. 

• Otomobil pazarı 2021 Nisan ayında 2020 Nisan ayına göre %255,9 arttı ve toplam 1.039.810 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Nisan ayında ise Avrupa otomobil pazarı 292.153 adetti. 

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Nisan döneminde %23,1 arttı. 

• Otomobil pazarı 2021 Ocak-Nisan döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %23,1 artış gösterdi ve toplam 4.120.443 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3.346.010 adetti. 

• 2021 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %68,7 artış ve 204.839 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı. Geçen yılın Nisan ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %3276,8 ile İtalya, %3176,6 ile İngiltere ve %1988,6 ile İrlanda oldu. 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %14,5 ile Romanya, %11,7 ile Hollanda, %7,3 ile Litvanya’da görüldü. Ocak-Nisan döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %68,4 ile İtalya, %51,0 ile Fransa ve %41,2 ile Yunanistan oldu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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