Avrupa Otomobil Pazarı yüzde 255 büyüdü

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa otomobil pazarının Nisan ayı ve ilk dört aylık performansını paylaştı.

Paylaşılan rakamlara göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Nisan ayında %255,9 artış yaşandı.

• Otomobil pazarı 2021 Nisan ayında 2020 Nisan ayına göre %255,9 arttı ve toplam 1.039.810 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Nisan ayında ise Avrupa otomobil pazarı 292.153 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Nisan döneminde %23,1 arttı.

• Otomobil pazarı 2021 Ocak-Nisan döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %23,1 artış gösterdi ve toplam 4.120.443 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3.346.010 adetti.

• 2021 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %68,7 artış ve 204.839 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı. Geçen yılın Nisan ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %3276,8 ile İtalya, %3176,6 ile İngiltere ve %1988,6 ile İrlanda oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %14,5 ile Romanya, %11,7 ile Hollanda, %7,3 ile Litvanya’da görüldü. Ocak-Nisan döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %68,4 ile İtalya, %51,0 ile Fransa ve %41,2 ile Yunanistan oldu.