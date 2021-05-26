Otomotiv endüstrisi Aftermarket Konferansı’nda buluşuyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv endüstrisi, bu yıl 11’incisi düzenlenen Aftermarket Konferansı’nda bir araya geliyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği ile gerçekleştirilen Aftermarket Konferansı, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor.

Sektöre dair güncel uygulamaların, sorunların ve fırsatların ele alınacağı 11. Aftermarket Konferansı, üretici, tedarikçi, distribütör ve bağımsız servislerin yanı sıra küresel paydaşlar ve sektörün öncü isimlerinin katılımıyla 27-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında video konferans olarak gerçekleştirilecek.

Covid-19’un etkileri ele alınacak

Etkinliğin açılış konuşmaları; 470’e yakın üyesiyle Türkiye otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarının çatı kuruluşu OSS Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ve Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB’in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından yapılacak. Moderasyonluğunu Serdar Kuzuloğlu’nun üstlendiği konferansta otomotiv sektörüne ilişkin küresel değerlendirmelerin yanı sıra “Otomotiv Aftermarket Sektöründe Konsolidasyon, Birleşme ve Satın Almalar Covid – 19’un Aftermarket Pazarına Etkileri” gibi konu başlıkları da tartışılacak.

Teknoloji, Trendler ve İnovasyon paneli

Konferansın ikinci gününde ise “Teknoloji, Trendler ve İnovasyon” konulu panel düzenlenecek. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin, dünyada otomotiv endüstrisinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunacağı organizasyonda sektöre ilişkin çarpıcı tespit ve öngörüler de mercek altına alınacak.