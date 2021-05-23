Mobil Oil Türk’ten hibrit araçlara özel motor yağı

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş., hibrit motorlu araçların kullanımına uygun Mobil Super 3000 0W-20 motor yağını Türkiye’deki tesislerinde üretmeye başladı.

Mobil’in dünya çapındaki 30 madeni yağ harman fabrikasından birisi olan Mobil Oil Türk A.Ş. tesislerinde üretilen Mobil Super 3000 0W-20, özellikle hibrit motorlu araçların yağ ihtiyaçlarını karşılayabilen sentetik motor yağı çözümü olarak öne çıkıyor. Mobil Super 3000 0W-20 ayrıca, 0W-20 viskozitesinin istendiği benzinli araçlarda da kullanılabiliyor. 0W-20 sınıfının istendiği Honda ve Toyota markalı araçlarla da uyumluluk sağlayan Mobil Super 3000 0W-20, Ford WSS-M2C947-A gerekliliklerini de karşılıyor.

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç

“Türkiye’deki hibrit araç sayısı ciddi seviyede arttı”

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Türkiye’de hızla büyüyen bir hibrit araç pazarı var. Özellikle son iki yılda Türkiye yollarındaki hibrit araç sayısı ciddi seviyede arttı. Son olarak, 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa’daki hibrit araç satışları arasında ilk 10’a girmemiz de bunun en somut göstergesi oldu. Bu doğrultuda, hızla büyüyen hibrit pazarına yönelik Türkiye’de, yani yerinde üretim yapmak uzun süredir gündemimizdeydi. Mobil Super 3000 0W-20’yi buradaki üretim tesislerimizde üretirken, hem iç pazara sunmak hem de farklı ülkelere ihraç etmek bizler için oldukça mutluluk verici bir gelişme. Mobil olarak, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik özel çözümlerimizle tüketicilerin yanında olmaya, onlara kaliteli ve güvenli ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Motor ömrünün uzatılmasına yardımcı oluyor

Mobil Super 3000 0W-20, barındırdığı teknolojiyle aşırı ve düşük sıcaklıktaki çalışma koşullarında çamur oluşumuna, motor paslanmasına ve korozyonuna karşı koruma sağlıyor. Ürün aynı zamanda, geniş bir sıcaklık aralığında optimum viskozite ve akışkanlık özellikleri sunuyor. Motor ömrünün uzatılmasına da yardımcı olan Mobil Super 3000 0W-20, zor çalışma koşullarında üst düzey yüksek sıcaklık koruması sağlarken, aynı zamanda motor soğutmasına yardım ediyor. Mobil Super 3000 0W-20 ayrıca, oksidasyon kaynaklı yağ kalınlaşması ve bozulması olmaksızın yüksek sıcaklıklarda (205º C’a kadar) uzun süreli çalışmayı mümkün kılıyor. Mobil Super 3000 0W-20’nin; yağ tüketimi ve kaybını kontrol etmek, ilk çalıştırmada kritik motor parçalarını korumak için kolay ilk hareket ve hızlı yağ sirkülasyonuna olanak tanımak gibi birçok özelliği bulunuyor.