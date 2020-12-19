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Goodyear’da Selen Muratoğlu dönemi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Goodyear’ın Türkiye organizasyonuna Grup İletişim Müdürü olarak sektörün deneyimli isimlerinden Selen Muratoğlu atandı.

Selen Muratoğlu, yeni göreviyle şirketin tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak. Goodyear Türkiye’nin marka, kurumsal iletişim, kamu ve basın ilişkileri faaliyetlerine liderlik edecek olan Muratoğlu, şirketin iç iletişim çalışmalarını da yönetecek.

Selen Muratoğlu, Goodyear ailesine katılmadan önce Michelin Lastikleri Tic. A.Ş bünyesinde Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü olarak 2010 yılından bu yana görev almaktaydı. Bu deneyimi öncesinde ise Hayat Kimya ve Citroen’de kurumsal iletişim, satış ve pazarlama alanlarında görev almıştı.

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Selen Muratoğlu, University of California San Diego Pre-MBA ve Marmara Üniversitesi Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans derecesine sahip. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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