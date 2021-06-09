Yenilenen Jeep Compass Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Tepeden tırnağa yenilenen Jeep Compass, yeni özellikleri ve teknolojileriyle Türkiye’de 460 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

Yerini aldığı modele göre daha kaslı ve keskin hatlarıyla dikkat çeken Yeni Compass ile, markanın 80 yıllık köklü geçmişinde ilk günden bu yana sadık kalınan yedili ızgara tasarımı devam ediyor. 3D görünümlü ve krom çerçeveli ızgara, yenilenen ön tampon koruması, daha yüksek enerji verimliliği sunan Bi-Xenon farlar ön bölümde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Arka bölümde de yine yenilenen LED far tasarımı dikkat çekerken, yeni tasarımlarıyla farklı jant seçenekleri de sunuluyor.

4404 mm. uzunluğa, aynalar katlıyken 1876 mm. genişliğe ve tavan raylarıyla 1629 mm. yüksekliğe sahip araç, 2636 mm.’lik dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler de sınıfı açısından yeterli bir iç mekan hacmini beraberinde getiriyor. Yenilenen kokpitte yeni tamamen dijital 10.25 inçlik gösterge paneli ve versiyona göre 8,4 inç ile 10,1 inç arasında değişen tablet ekran boyutlarıyla Uconnect 5 dikkat çekiyor. Bir önceki nesline göre daha yüksekte konumlandırılan dokunmatik ekran sürücüsünün gözünü yoldan daha az ayırmasını sağlarken yeni işlemci Android sistemin 5 kat daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Torpido, hava kanalları ve kapı panellerile, kapı kolları da tamamen yenilenen diğer bölümler olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bu yeniliklere ek olarak, tabletin alt kısmında yeni kumanda paneli, yeni klima kontrol paneli, e-Coasting ve Start & Stop butonu, yeni anahtarsız çalıştırma düğmesi, elektrik mod seçim düğmesi de yer alıyor. Yine önemli bir yenilik olarak önceki versiyonlardaki yuvarlak formlu sürüş modu seçimi kumandası artık mandal şeklinde daha basit ve pratik bir tasarıma kavuşmuş. Bu bölümden kum, kar, otomatik veya spor modlarına erişim sağlanabiliyor.

Güvenlik özellikleri

Yenilenen Compass, ADAS otonom sürüş güvenlik sistemleri ile donatılıyor. Trafik İşareti Tanıma, yoldaki trafik işaretlerini arabanın ön camındaki kamerayla tespit ederek aracın 10.25 inçlik full dijital gösterge paneline yansıtıyor. Aracın hızını otomatik olarak uyarlayan Akıllı Hız Asistanı; Sürücü Yorgunluk Asistanı, Yaya ve Bisiklet Tanıma gibi özellikler; Compass’ta güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, etkileşimli 3-Boyutlu TomTom navigasyon ve ses komut sistemiyle Uconnect hizmetleri Compass ile geçen her anı ayrı bir keyfe dönüştürüyor. Compass’ın yeniden tasarlanan iç mekanı bir önceki modele oranla daha fonksiyonel bir yapı ortaya koyuyor. Otomobilin yenilenen orta konsolu 5 litrelik saklama alanı kullanıma sunuyor. Ayrıca tamamen değişen ön konsol, genişletilip yükseltilen orta konsol, Wagonner’da da kullanılan direksiyon simidi, kapı panelleri ve uygulanan titiz işçilik yüksek kalite ve konfor hissini destekliyor uyandırıyor. Yenilenen Jeep Compass zengin bir ürün çeşitliliği ile sunuluyor. Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonu olmak üzere dört farklı donanım seviyesi bulunuyor. Longitude versiyonunda Mavi Dikişli Kumaş Koltuklar ve Longitude versiyonundan itibaren standart sunulan kablosuz şart özelliği bulunuyor. Longitude donanımında ayrıca 7 inçlik TFT gösterge paneli, 8,4 inçlik UConnect ekran ve full led ön farlar, ADAS özellikleri de standart olarak sunuluyor. Limited donanım seviyesinde Tekno Deri/Kumaş Koltuklar’ın yanı sıra; uzun far asistanı, 10.1 inçlik Uconnect ekran, 10,25 inçlik full dijital gösterge paneli de standart olarak sunuluyor.

Markanın 80’inci yılına özel olarak üretilen versiyonda ise; Limited versiyona ilave olarak, 10,1 inçlik UConnect navigasyon, 19 inç alaşımlı jantlar, panaromik açılır cam tavan, deri koltuklar, ısıtmalı, 8 farklı yöne ayarlanabilen elektrikli koltuklar, sürücü koltuğu hafızası, ısıtmalı direksiyon simidi, 80’inci yıl özel versiyona özel Granit Kristal vurgularla zenginleştirilen “80. Yıl Dönümü” logosu, tungsten dikişli ve “80’inci Yıl” logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri yer alıyor. Özel versiyonların iç mekanlarını ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım ipuçları süslüyor.

Compass’ın en üst versiyonu olan S Limited donanım seviyesinde ise; 80’inci Yıl Özel versiyonunda yer alan özelliklere ek olarak Alpine Premium ses sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 360° Kamera ve S Limited versiyona özel, havalandırmalı ön koltuklar bulunuyor. Sunroof ise 80’inci Yıl ve S Limited versiyonlarında standart olarak sunuluyor.

Motor seçenekleri

Yenilenen Compass’ta 1,3 litrelik ve 150 HP’lik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1,3 litrelik motorun gücü 240 HP’ye çıkıyor. PHEV Compass’ta altı vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor. Hibrit versiyonda 6 metrelik bir şark kablosu da araçla birlikte sunuluyor.

Fiyat

12 farklı renk seçeneği ve iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Jeep Compass’ta liste fiyatı 4×2 versiyonda lansmana özel 459 bin 900 TL ile 579 bin 500 TL arasında değişiyor. Hibrit 4×4 versiyonda ise lansman fiyatı 799 bin 400 TL. Liste fiyatlarına bakacak olursak, 4×2 versiyonda fiyatlar 499 bin 900 TL ile 629 bin 900 TL aralığında. 4×4 versionun liste fiyatı ise 868 bin 900 TL.

Model gamının en güçlü üyesi olan Trailhawk ise şimdilik Türkiye’ye gelmeyecek ancak isteyenlere Trailhawk desenine sahip stickerlar sunuluyor olacak.

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü

“Gelecek Jeep modellerinde kullanılacak tasarıma ışık tutuyor”

İstanbul Altunizade’de yer alan Jeep Experience Center’da gerçekleştirilen lansmanda marka ve model ile ilgili bilgiler veren Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü şunları söyledi; “Yenilenen Compass’ın tasarımı, gelecek Jeep modellerinde kullanılacak olan tasarım yaklaşımına ışık tutuyor. Compass şimdi daha şık, teknolojik, güvenli ve fonksiyonel. Yeni mobilite ihtiyaçlarına cevap veren Compass, Jeep markasının güçlü mirasını yeni tüketim ihtiyaçlarını karşılayan ürün özellikleri, sürüş dinamikleri ve araç içi teknolojileriyle bugüne taşıyor.” dedi.

Süslü ayrıca; “Lansmana özel 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alan Compass, markamızın büyümesinde ana oyuncu olacak. Kompakt SUV sınıfındaki modelimiz Compass’ın satış adetleri müşterilerden aldığı beğeniyle ve taleple, 2017 yılından günümüze 10 katına çıktı. Yenilenen Compass sınıfında en çok satan premium oyuncu olmayı hedefliyor.”

Satışlar 10 kat arttı

Markanın satış rakamlarına da değinen Özgür Süslü, yılı, geçen seneye oranla yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Jeep markası ile 2020 yılında yüzde 100’e yakın büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Süslü, ayrıca Jeep markasının satışlarını, Avrupa’da 2009 yılından günümüze 6, Türkiye’de ise 10 kat artırarak; en çok büyüyen marka olduğunun da altını çizdi. Özgür Süslü “Son dört yılda otomobil pazarındaki ağırlığı yüzde 22’den, yüzde 31’e yükselen SUV pazarında konumunuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

“Bu sene 2 bin adet Compass satışı gerçekleştirerek, kompakt SUV segmentinin en iyi oyuncusu olacağız” diyen Süslü; yenilenen Jeep Compass’ı dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunduklarını da sözlerine ekledi.

Süslü; “Yenilenen Compass, Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonundan oluşan gam ile lansmana özel 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerlerini alıyor. Kompakt SUV sınıfındaki modelimiz Compass’ın satış adetlerini, 2017 yılından günümüze 10 katına çıkarttık. Markamızın pazarda büyümesine önemli katkıda bulunacak olan Compass’tan bu sene 2 Bin adet satış gerçekleştirerek, bu sınıfın en çok satan Premium oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Compass en iyi satış performansını bu yıl gösterecek” diye konuştu.

Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı & Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü

Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı ise yenilenen modelin tasarım ve teknolojik öğeleri hakkında bilgi verdi. Özarpacı “Jeep Compass’ın markanın ruhunu yansıtan 7’li ızgarasının formunda yapılan değişiklik, araca 3D bir görünüm kazandırdı. Yeni krom çerçeveli ızgara ve yeni ön tampon tasarımıyla; Compass, bir önceki nesline göre daha kaslı ve daha güçlü bir görünüm kazandı. Tasarımı değişen Bi-Xenon farlar ise yerlerini daha yüksek enerji verimliliği sağlayan Led farlara bıraktı. İç mekandaki konfor ve teknoloji öğeleri ise aracın şık ve aynı zamanda zamanın ruhunu yakaladığını da gösterecek şekilde tasarlandı. Yenilenen Compass; günlük hayatın ulaşım gereksinimi ve zorlu yol koşullarındaki kullanım gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor ve böylece markanın “istediğin yere git, özgürce yaşa” felsefesine sadık bir yapı sergiliyor” dedi.