Volvo Trucks’dan yeni nesil kamyon: Volvo FH

CARMEDYA.COM – Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, yeni tasarlanmış kabin, yenilikçi güvenlik özellikleri ve sürücü odaklı fonksiyonlara sahip yeni Volvo FH’in tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Volvo FH, yenilenen kabin içi tasarımıyla öne çıkıyor. Çalışma alanlarının merkezinde tamamen dijital, 12 inç yüksek çözünürlüklü gösterge tablosuna sahip yeni Volvo FH, ayrıca sabit bardak tutucusu, açık saklama bölmesi ve hareket algılayıcı kontrollü aydınlatması olan modern bir ön konsola sahip. Gösterge tablosu, sürücünün sürüş durumuna ve gösterilmesini tercih ettiği bilgilere bağlı olarak dört farklı ekran görünümü arasında seçim yapmasını sağlıyor.

Bununla birlikte isteğe bağlı 9 inçlik yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlence, navigasyon yardımı, sürüş bilgileri ve kamera izleme özelliği sağlayabiliyor. Erişimi kolay olan yan ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler, sesli komut veya doğrudan dokunmatik ekran kontrol paneli ile sürücünün birçok yoldan etkileşime girmesine olanak tanıyor.

Ek olarak, ergonomik tasarımlı yeni ve daha ince I-Shift vites koluna sahip yeni Volvo FH kabinin içinde hareket etmek artık daha kolay. Bununla birlikte yeni Volvo FH, çok daha yüksek akü kapasitesine ihtiyaç duyan sürücüler için, motoru çalıştırmak üzere gücün yedekte tutulmasını sağlayan akıllı bir çift akü sistemine sahip. İç mekanda ayrıca yeni kumaşlar ve renklerden oluşan çeşitli özelleştirmeler ile farklı tasarım seçenekleri de sunuluyor.

Akıllı teknolojiler

Yeni FH’in yeni dış tasarımı, markanın karakteristik hatlarına göre, Volvo’nun imzası niteliğindeki V şeklindeki farlarla ön plana çıkıyor. Bununla birlikte sinyal lambaları kapı üzerine taşınarak kamyona hem gelişmiş aerodinamik tasarım, hem de kendinden emin bir görünüm kazandırıyor. Ek olarak silecek paneli çok daha ince. Diğer yandan, büyütülmüş Volvo logosu, yeni Volvo FH’in uzaktan dahi kolayca fark edilmesini sağlıyor.

Dünyanın adaptif uzun farlara sahip ilk ağır ticari kamyonu olan Yeni Volvo FH’da geliştirilen far sistemi sayesinde, kamyon karşıdan gelen trafiğe veya başka bir araca arkadan yaklaşırken LED uzun farın seçilen bölümlerini otomatik olarak devre dışı bırakarak, tüm sürücüler için güvenliği artırıyor. Kamera ve radar diğer araçları tespit ettiğinde veya kamera kamyonun etrafındaki ışık miktarında değişiklikler tespit ettiğinde uzun far otomatik olarak ayarlanıyor.

Yeni Volvo FH’in güvenliği artıran diğer özellikleri arasında, yokuş aşağı giderken istenmeyen hızlanmayı önlemek için maksimum hızı ayarlayan yokuş iniş hız sabitleyicisi ve sıfır km/saat dahil tüm hızlarda çalışan, iyileştirilmiş Adaptif Hız Sabitleyicisi (ACC) yer alıyor.

Acil Durum Fren Destekli Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite Kontrolü gibi güvenlik özellikleri için bir ön koşul olan Elektronik Kontrollü Fren Sistemi (EBS) artık yeni Volvo FH ile standart olarak sunuluyor. Şerit Koruma Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksiyon da bir seçenek olarak mevcut.

Yeni Volvo FH’da yol işaretlerini tanıma sistemi sayesinde şerit değiştirme kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırlarının tespiti ile sürüş güvenliği daha da geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için görüş, yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan yolcu tarafı köşe kamerasının eklenmesiyle daha da iyileştirildi.

Geliştirilmiş yakıt verimliliği

Çeşitli yürüyen aksam ve şasi konfigürasyonları kullanan Yeni FH, geniş bir uygulama yelpazesine uyacak ve önemli miktarda yakıt ve CO2 tasarrufu sağlayacak şekilde özelleştirildi. Örneğin uzun yol operasyonlarında, Euro 6 için I-Save özelliği bulunan yeni Volvo FH, yeni D13TC motorla bir dizi özelliği bir araya getiriyor ve bu sayede yüzde 7’ye kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

Yeni Volvo FH ayrıca güç kesintileri olmadan vites değiştirmeyi sağlayan I-Shift Dual Clutch şanzımanla da sunulabiliyor. Çift kavramalı şanzıman, sarsıntısız vites geçişleriyle, özellikle sıvı malların taşınması gibi zorlu operasyonlarda ekstra fayda sağlıyor.Bir diğer önemli müşteri önceliği olan verimlilik, daha fazla ön aks yükü kapasitesinin yanı sıra, lastik aşınmasını azaltmak ve manevra kabiliyetini artırmak üzere geliştirilmiş dönüş açılarına sahip avare ve itici akslar ile yeni Volvo FH’te daha da artırıldı. Kamyon, araç yüklü değil iken arka aksın yükseltilmesini sağlayan ve yakıt tüketimini azaltan Tandem Aks Kaldırması ile de sunuluyor.