Üçüncü nesil Citroen C3’ün üretimi 1 milyona ulaştı

CARMEDYA.COM – Ülkemizde Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroën, B segmentindeki modeli C3 ile önemli bir kilometre taşına ulaştı.

2002 yılından günümüze kadar geçen sürede toplam 4,5 milyon adet üretilen Citroën C3, 2016 yılında pazara sunulan üçüncü nesliyle de tam 1 milyon üretim adedini geride bıraktı. Bu rakamlarla Citroën’in dünya genelinde en çok satan modeli olmayı başaran C3; son olarak 2020 yılında yenilenen ön görünümü, “Advanced Comfort” koltukları ve kapsamlı kişiselleştirme opsiyonlarıyla pazardaki konumunu ve müşteri algısını daha da güçlendirdi.

Tüm bu geliştirmeler sonucunda ticari başarısını daha da artıran Citroën C3; geçtiğimiz yıl Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz, Danimarka, Slovakya ve Bulgaristan gibi önemli pazarlarda kendi segmentinde en çok satan üç model arasında yer aldı.

Daha zengin ve daha renkli!

Üçüncü neslinin tanıtıldığı 2016 yılında, en kapsamlı kişiselleştirme seçeneklerine sahip ilk model olarak öne çıkan C3, bu özelliğini günümüzde daha da geliştirerek devam ettiriyor. Kontrast tavan rengi ve yeni gövde renklerini de kapsayan kişiselleştirme seçenekleri; her kullanıcıya özgü farklı dış görünümlerin oluşmasına imkan tanıyor. Her C3 kullanıcısı, 97 farklı kombinasyon sayesinde diğerine benzemeyen kendi C3’ünü oluşturabiliyor.

Parlak İnci Siyahı, Çelik Gri, Platin Gri, Yumuşak Kum ve Kutup Beyazı’ndan oluşan mevcut özel renklerine İksir Kırmızısı ve Bahar Mavisi’ni de katan C3, toplam 7 özel gövde rengiyle farkını ortaya koyuyor. Kullanıcılar, Airbump® ve sis lambası çevrelerini kapsayan yeni Anodize Zümrüt rengi dışında siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk paketiyle C3’lerini kombine edebiliyorlar. Ayrıca yan aynaların rengine ve köşe panel kaplamalarının rengine uygun biçimde; Zümrüt Mavisi, Opal Beyaz, Oniks Siyahı ve Aden Kırmızısı olmak üzere 4 farklı tavan rengi de sunuluyor. Arzuya göre kırmızı, Techwood ve Zümrüt tavanda köşe panel kaplamalarında, çıkartma şeklinde grafik temalarla, 3 tavan dekorundan biri seçilebiliyor.

C3 satışlarının yüzde 41’i; maksimum güvenlik, konfor ve teknolojiyi barındıran Shine üst donanım paketiyle tercih ediliyor. Satışların yüzde 65’inde iki renk opsiyonu tercih edilirken, yüzde 68 oranında da Airbump® seçimi öne çıkıyor.