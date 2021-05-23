Pirelli Run Flat teknolojisi 20 yaşında!

CARMEDYA.COM – Pirelli, run flat teknolojisini rallilerden öğrenilen derslerden yararlanarak 2001 yılında yol lastiklerinde sunmaya başladı.

Bu teknolojinin en önemli faydası, lastik delindiğinde ortaya çıkıyor ve sürücülerin yolda kalmadan devam etmesini sağlıyor. İlk kez rallilerde denenen ve test edilen bu teknolojide lastikler takviyeli bir yapı içeriyor. Rallilerin yoğun rekabete sahne olduğu ve çok farklı zeminlerde mücadele ettiği, dakikalara mal olabilecek bir lastik delinmesine rağmen otomobiller bu teknoloji sayesinde yollarına devam edebiliyor.

Sürekli olarak yeni materyallerin ve süreçlerin araştırılması ve geliştirilmesi, Pirelli’nin Run Flat lastiklerle donatılan otomobillerin sürüş konforunu iyileştirmesine yardımcı oluyor. Lastiklerin yapısındaki yeni teknolojilerin yanı sıra kullanılan materyallerdeki ilerlemeler de sürücülere daha fazla konfor sunulmasını, dönme direncinin iyileştirilmesiyle yakıt tüketiminin ve zararlı emisyonların azaltılmasını sağlıyor.

Bu lastiklerin yoldaki engebeleri emme kabiliyeti zaman içinde daha rafine hale getirilerek standart lastiklerle aynı konfor düzeyine taşındı. Böylece lastiğin basıncı tamamıyla düşse bile en yakın lastik servisine kadar yola devam edilebiliyor. Araçların kullanım kılavuzlarında kendilerine özgü süspansiyon özelliklerine uygun Run Flat lastiklerin belirtilmesi sürücüleri daima bu teknolojiye sahip lastikleri kullanmaya teşvik ediyor. Bu sayede lastik ömrünün sonunda değişim yapılırken bile otomobilin performansından ödün verilmiyor.

Elektrikli otomobiller için avantaj sunuyor

Elektrikli araçlarda bataryalar için daha fazla alan yaratmak amacıyla genellikle stepne bulunmuyor. Pek çok üretici bu nedenle bir delinme durumundaki olumsuzlukları minimuma indirmek için Run Flat veya Self Sealing gibi daha uzun mesafeli mobilite çözümlerini tercih ediyor. Özel tasarımlı Run Flat lastikler, elektrikli araç sürücülerinin de delinme durumunda güvenle yola devam edebilmesini sağlıyor. Run Flat teknolojisi, acil bir durumda bile aracın kontrol altında tutulmasına yardımcı olarak geleceğin otonom sürüş sistemlerinde önemli bir rol oynayacak.

Pirelli mühendisleri son 20 yılda run flat teknolojili bini aşkın farklı lastik versiyonu geliştirdi. Bu teknoloji sürücülerin maksimum 80 km/saat hızda 80 kilometreye kadar yol alabilmesini ve lastiklerini güvenle değiştirebilmesini sağlıyor. Bu çözümü benimseyen birçok otomotiv üreticisi arasında yeni otomobilleri için run flat lastikleri orijinal ekipman olarak talep eden Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Alfa Romeo gibi markalar yer alıyor. Pirelli’nin son 20 yılda ürettiği 70 milyonu aşkın ‘run flat’ teknolojili yaz, kış ve dört mevsim lastiğinden bazıları BMW ve Mini ürün yelpazelerinin tamamı, Mercedes yelpazesinin büyük kısmı, Alfa Romeo Giulia, Audi Q5 ve Q7 dahil olmak üzere yakın zamanların en güçlü ve prestijli otomobillerinde kullanılıyor.

Geniş ürün yelpazesi

Bugün Audi, Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mercedes-Benz ve Rolls-Royce dahil olmak üzere bir düzineden fazla premium ve prestij otomobil üreticisi Pirelli’nin run flat teknolojili lastiklerini kullanıyor.

Bu teknoloji, Pirelli’nin otomobil üreticileri tarafından kullanım için homologasyonunu aldığı 50’den fazla modelde sunuluyor. Bu lastiklerin tümünün yanağında run flat yazısının yanı sıra ilgili otomobil üreticisini gösteren işaretler yer alıyor. Bu teknoloji bazı lastiklerde Pirelli Elect ve PNCS Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi ile birlikte kullanılıyor. Bunlardan Pirelli Elect, elektrikli otomobillere yönelik olup düşük dönme direnci, lastik gürültüsünün azaltılması, anında yol tutuşu ve bataryadan güç alan bir aracın ağırlığını destekleyecek bir yapıya odaklanıyor. PNCS ise lastiğin içindeki özel bir ses kesici malzeme sayesinde araç içerisinde algılanan lastik gürültüsünü azaltmaya odaklanıyor.

Dört milimetreye kadar delinmelerde bu teknoloji, lastiği delen yabancı maddeyi anında kaplayan ve basınç kaybını engelleyen özel bir köpükle çalışıyor. Yabancı madde çıkarıldığında köpük genişlemeye devam ederek deliği tıkıyor. Böylece, sürücünün güvenli ve maksimum konforlu bir şekilde yola devam edebilmesi sağlanıyor.

Run flat lastikler, robotlar kullanılarak üretilen ham lastiklerin tamamen bilgisayarla kontrol edildiği bir süreç olan Pirelli’nin yenilikçi MIRS üretim prosesinin sonucunda ortaya çıkıyor. Böylece nihai ürünün yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarında olması garanti ediliyor. Pirelli’nin kendinden destekli ‘run flat’ sisteminde yanak yapısının içine yerleştirilen ve hiç lastik basıncı olmadığında bile otomobile etki eden yanal ve çapraz kuvvetleri destekleme kabiliyetine sahip özel takviyeler kullanılıyor.