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Nissan Qashqai yeni donanıma kavuştu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Nissan, crossover sınıfındaki temsilcisi Qashqai modelinde bir dizi tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı.

Nissan Qashqai Midnihgt Edition hakkında bilgi veren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “Nissan Qashqai her zaman en beğenilen modellerimizden biri oldu, şimdi de siyah detaylarla zenginleştirdiğimiz Midnight Edition versiyonumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Qashqai Midnight Edition, Skypack versiyonu üzerinde genel olarak tasarım değişiklikleri ve ek donanımlar ile oluşturulmuş bir versiyon. Tasarımda, siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19” siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar, siyah ayna kapakları öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor. Bu değişikliklerin yanı sıra karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları da bu versiyonla sunulacak özellikler arasında bulunuyor.” diye konuştu.

Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğine sahip.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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