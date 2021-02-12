Jeep 80 yaşında!

CARMEDYA.COM – 1941 yılında seri üretilen ilk 4×4 araç Willys MB ile doğan Jeep efsanesi, 2021 yılında 80’inci yaşını kutluyor.

Jeep DNA’sı, geçtiğimiz 80 yılda, off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda sürekli yenilenerek gelişti. Segmentine adını veren marka, 4×4 liderliği, özgürlük ve macerayla geçen 80 yılda ürün gamıyla da önemli bir dönüm noktası yaşıyor.

80 yıldır macera, özgürlük, özgünlük ve tutku kelimelerinin küresel çapta sembolü olan Jeep, Willys MB’nin ardından 1949 yılında dört tekerlekten çekişli Willys Wagon’un yollara çıkmasıyla Sport Utility Vehicle (SUV) sınıfını yarattı. 1963 yılına gelindiğinde ise Wagoneer ile Premium SUV sınıfının yaratıcısı oldu.

Tarihi boyunca her zaman yeni segmentlerin ve yeni teknolojilerin öncüsü olan marka, günümüzde ise Renegade, Compass ve Wrangler 4xe modelleriyle başarılarla dolu tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

80’inci Yıl Özel Versiyonları

Jeep’in özel versiyonları markanın geçmişine saygı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda 1966 yılında başlayan yıl dönümlerini veya başarıları kutlamak için özel versiyonlar üretme geleneğini de sürdürüyor. 2021 yılının yıldızları olacak Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator’ün “80’inci Yıl Dönümü” özel versiyonlarının; ilkbahardan itibaren pazarlarda kademeli olarak satışa sunulması planlanıyor.

Markanın 80’inci yıl özel versiyonlarının tamamında yarı parlak Granit Kristal vurgularla zenginleştirilen “80. Yıl Dönümü” logosu, tungsten dikişli ve 80. Yıl logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri yer alıyor.

Özel versiyonların iç mekanlarını ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım ipuçları süslüyor. Modellerde yer alacak özel alaşım jantlar yıl dönümü versiyonlarının dış görünümünü tamamlıyor.

İçten yanmalı motorlar dışında, Jeep’in şarj edilebilir hibrit sistemiyle de donatılacak olan versiyonlar, markanın 4×4 yeteneklerini destekleyen gelişmiş teknoloji ve güvenlik donanımlarına da sahip olacak. 8,4 ve 10,1 inçlik dokunmatik ekranlar, DAB radyo ve akıllı telefon entegrasyonu ile Uconnect, tam LED aydınlatma ve yeni “1941’den beri” bilgi-eğlence sistemi ekranı kullanıma sunulan donanımlardan bazıları olacak.