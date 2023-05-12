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Volvo’dan tamamen elektrikli EX90 için erteleme kararı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volvo, elektrikli model gamının amiral gemisi EX90 için siparişleri kapattıktan sadece haftalar sonra ek yazılım geliştirme ve test etme ihtiyacı nedeniyle üretim programında bir gecikme olduğunu duyurdu.

Volvo Cars, Eylül 2022’de elektrikli SUV modelini görünmez bir güvenlik kalkanı teknolojisine sahip olmasıyla tanıtmıştı. XC90’ı temel alan model, Volvo için yeni nesil elektrikli araçlarda bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Volvo, EX90’da Google ve NVIDIA gibi güvenilir şirketlerin diğer bileşenlerini tamamlayan bir dizi güvenlik özelliği ve şirket içi tasarlanmış teknolojilerin standart olarak yer alacağını duyurmuştu. Modelin dış kısmına yerleştirilmiş Luminar’ın LiDAR sensörlerine ek olarak EX90, Volvo’nun çift yönlü şarj etme özelliklerine sahip ilk aracı olarak da öne çıkıyor.

Şirket Nisan ayı sonlarında, 2023’ün ilk çeyrek mali raporunda EX90 siparişlerini ilk model üretim yılı tükendiği için kapattığını paylaşmıştı. Bu durumda ertleme ile birlikte EX90 üretimi 2024’e kaydırıldığı için ilk müşteriler beklenenden biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalacaklar.

Ortak yazılım kullanılan Polestar 3 için de bir erteleme duyurusu kısa süre önce paylaşılmıştı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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