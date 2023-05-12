Volvo’dan tamamen elektrikli EX90 için erteleme kararı

CARMEDYA.COM – Volvo, elektrikli model gamının amiral gemisi EX90 için siparişleri kapattıktan sadece haftalar sonra ek yazılım geliştirme ve test etme ihtiyacı nedeniyle üretim programında bir gecikme olduğunu duyurdu.

Volvo Cars, Eylül 2022’de elektrikli SUV modelini görünmez bir güvenlik kalkanı teknolojisine sahip olmasıyla tanıtmıştı. XC90’ı temel alan model, Volvo için yeni nesil elektrikli araçlarda bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Volvo, EX90’da Google ve NVIDIA gibi güvenilir şirketlerin diğer bileşenlerini tamamlayan bir dizi güvenlik özelliği ve şirket içi tasarlanmış teknolojilerin standart olarak yer alacağını duyurmuştu. Modelin dış kısmına yerleştirilmiş Luminar’ın LiDAR sensörlerine ek olarak EX90, Volvo’nun çift yönlü şarj etme özelliklerine sahip ilk aracı olarak da öne çıkıyor.

Şirket Nisan ayı sonlarında, 2023’ün ilk çeyrek mali raporunda EX90 siparişlerini ilk model üretim yılı tükendiği için kapattığını paylaşmıştı. Bu durumda ertleme ile birlikte EX90 üretimi 2024’e kaydırıldığı için ilk müşteriler beklenenden biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalacaklar.

Ortak yazılım kullanılan Polestar 3 için de bir erteleme duyurusu kısa süre önce paylaşılmıştı.