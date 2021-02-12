Yenilenen Rolls-Royce Ghost Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce’un yeni yüzüyle eylül ayında tanıtılan Ghost modeli, Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost, markanın şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini taşıyor.

Yeni nesil Ghost, Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve yoldaki kusurları tespit ederek süspansiyonu ayarlayan Flagbearer teknolojisine sahip. Twin Turbo 6.75L V12 motor ile gelen araç, ekstra sert aluminyum uzay kafesi ve otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce modeli olma özellikleriyle de farklılaşıyor.

21 inç jantlara sahip Ghost, 100 kg’lık yalıtım malzemesi sayesinde adına yakışır şekilde ses yalıtımıyla da öne çıkıyor.

Yenilenen modelle ilgili açıklamalarda bulunan Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal şunları söyledi; “Yeni Ghost’un lansmanı, lüks dünyasında yeni ve çağdaş bir hareketi beraberinde getiriyor. Müşterilerimizden gelen son derece olumlu geri bildirimlerden sonra Ghost’u ilk kez evimizde sunmaktan mutluluk duyuyorum.

Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal

Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve Yeni Ghost’un tanıtım planlanmasında bu konuyu titizlikle ele aldık. Geçtiğimiz yılı yaşanılan zorluklara rağmen başarılı bir şekilde atlattık. Böyle dönemlerin kalıcı değerlere yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyor ve 2021’de başarılı bir başlangıç ​​yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”