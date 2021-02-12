Citroen C3 Aircross güncellendi

CARMEDYA.COM – Citroen’in kompakt segmentteki temsilcisi C3’ün ardından satışa sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana 330 bin adet üretilen C3 Aircross da kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi.

Makyajla birlikte yenilenen parçalar arasında alt gövde kaplaması ve çamurluk ağzı kaplamaları, ön ve arka koruma plakaları ve tam boy tavan barları bulunuyor.

Yeni bir ön tasarımla karşımıza çıkan model, yeni renkli eklentilere kavuştu. Makyajlanan araçta yüksek tavanlı yapısı ve koruyucu bileşenleri ile temel gövde tasarımı korunurken, en dikkat çekici değişimin yaşandığı ön bölüm CXPERIENCE konsept otomobilden izler taşıyor ve markanın yeni tasarım çizgisini yansıtıyor.

Ön tasarım

Yeni ön görünüm, özellikle yeni far tasarımıyla dikkat çekiyor. bakışları hemen üzerine çekiyor. C3 ve C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor. Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar modele güçlü ve dinamik bir yüz kazandırıyor.

Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu ile birlikte modern bir görünüm sunarken aynı zamanda sağlam ve güven veren bir izlenimi de beraberinde getiriyor. Çamurluk ağzı kaplamaları ile birlikte yan gövde kaplamaları bu güçlü görünümü destekliyor.

Kişiselleştirme seçenekleri

C3 Aircross makyajlanırken, kişiselleştirme programı daha da zenginleştirildi. Böylece daha da özgün ve kişiselleştirilmiş bir görünüme sahip bir SUV arayan kullanıcıların beklentileri karşılanıyor.

Dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Haki Gri, Voltaik Mavi ve Kutup Beyazı olmak üzere üçü yeni olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor. Gövde renkleri Eloksal Turuncu ve Eloksal Lacivert olmak üzere ikisi yeni dört farklı renk paketi ile kombine edilebiliyor. Renk paketi kapsamında ön alt koruma kaplaması, yan ayna kapakları ve köşe far çerçevelerinde ilgili pakete uygun renk uygulaması yapılıyor.

Bunlardan sonuncusunu, seçilen Renk Paketine bağlı olarak yan gövdeye uygulanan yeni küp şeklinde grafikler tamamlıyor. Parlak Siyah ve Eloksallı Lacivert Renk Paketleri için aynalı krom panjur efekti, Polar Beyaz Renk Paketi için beyaz küp efekti ve Eloksal Turuncu Renk Paketi için turuncu küp efekti uygulanıyor. Ayrıca beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor.

Güncel tasarımı her ikisi de elmas kesimli veya tamamen siyah olmak üzere 16 inç ve 17 inç jantlar tamamlıyor.

Kişiselleştirme seçenekleri, her biri kendi özgün kimliğine sahip dört ambiyans ile iç mekanda devam ediyor. Standart ambiyans gri döşemeler ve gri konsol ile yalın ve sade bir görünüm sunuyor. Modernliği ve seyahat konforunu ifade eden Urban Blue ambiyansı, mavi kumaş ve mavi deri efektli kumaş uygulamasıyla daha sportif bir ruh yansıtıyor. Koltuk sırtlıklarında ve konsolda mavi fitil ve logo uygulamasıyla sportif karakter daha da güçlendiriliyor. Daha havalı ve rahat bir ortam sunan Metropolitan Graphite ambiyansı, grafit deri efektli kumaş, benekli gri kumaş, dokulu açık renkli ahşap görünümlü koltuk sırtlıklarının üst kısmındaki çapraz şerit ile benekli gri dekorlu konsol şeridini bir arada kullanıyor. Hype Grey ambiyansı, gri-yeşil deri ve siyah deri efektli kumaşı, gri-yeşil deri gösterge paneli şeridi ile koltuk sırtlıklarının üst kısmındaki çapraz şeritleriyle marka logosunu bir arada kullanıyor.

Metropolitan Graphite ve Hype Grey ambiyanslarında uygulanan ve benzersiz olan dikişli fitil ile marka logosu iç mekana çok daha özel bir hava katıyor ve kalite algısını artırıyor. Söz konusu üst dikiş, C4’te tanıtılmıştı.

Advanced Comfort koltuklar

Güncelleme ile birlikte donanım ve sürüş destek sistemlerinde de gelişme yaşanan araç, Eğim İniş Asistanı özelliğine sahip Grip Control gibi gelişmiş teknik çözümlerin yanında, C5 Aircross modelinde ilk kez kullanıma sunulan Advanced Comfort koltuklarla da daha fazla konfor sunuyor.

Urban Blue, Metropolitan Graphite ve Hype Grey ambiyanslarıyla sunulan Advanced Comfort koltuklar; görsel konfor, ağırlama konforu, duruş konforu ve dinamik konfor olmak üzere dört konfor özelliği ile oturma konforunu iyileştiriyor. Görsel konfor, henüz ilk göz teması ile dolgu malzemesi ve Citroën dikişleriyle yumuşak ve rahat izlenimini veriyor. Ağırlama konforu, bir yatak pedi gibi otururken hemen kendini hissettiren ekstra 15 mm köpük ile sağlanıyor. Geniş ve cömertçe boyutlandırılmış koltukların güçlendirilmiş destekleri duruş konforunu sağlıyor. Koltuğun ortasındaki yüksek yoğunluklu bir ince katman ve daha kalın ana köpüğün kombinasyonuyla sağlanan dinamik konfor uzun yolculukları daha konforlu hale getiriyor.

Modüler iç mekan

C3 Aircross, iki parça halinde bağımsız 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuklarıyla kabin içi modülerliği destekliyor. Katlanan ön yolcu koltuğu ise 2,40 metreye kadar uzunluğa sahip demonte mobilya setlerini veya spor ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor. Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1289 litreye kadar çıkıyor.

Geniş cam alanlar ve panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekanın keyfini sürebiliyor.

Model, hem arka, hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş bir saklama alanına sahip yeni orta konsol ile son derece fonksiyonel bir yapı sunuyor. Ön yolcunun önündeki küçük bir tepsi, arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya entegre bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı sunuluyor.

Donanım

Modelde daha büyük ve yenilenmiş 9 inçlik dokunmatik ekran, merkezi konsolda yeni saklama alanları, çeşitli bağlantı teknolojileri, renkli yükseltilmiş gösterge ekranı ve Top Rear Vision özelliğine sahip geri görüş kamerası dahil olmak üzere 12 farklı sürüş destek teknolojisi yer alıyor.

Yeni yüksek çözünürlüklü ekran, Apple CarPlay ile uyumlu ekran yansıtma özelliğine sahip. Araçta kablosuz akıllı telefon şarjı da yer alıyor.

Model, Yokuş İniş Desteği’ne sahip Grip Control ile donatılıyor. Sistem, sürücünün ön tekerleklerdeki çekiş gücünü yol şartlarına bağlı olarak ayarlamasına ve dik yokuşlarda bile yokuş aşağı inerken hızı korumasına olanak tanıyor.

C3 Aircross SUV, PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli cephesinde PureTech 110 ve PureTech 130 motor seçenekleri, dizel cephesinde ise BlueHDi motor seçenekleri seçeneği de bulunuyor. Her iki motor seçeneğinde de otomatik ve manuel seçenekleri mevcut.