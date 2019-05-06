Yeni Citroen Berlingo Türkiye’de

CARMEDYA – 1996 yılından günümüze başarılı bir şekilde gelen Berlingo yenilendi. Model 99 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan segmentinin öncüsü ve yaratıcısı olan Citroën Berlingo, ilk olarak 1996 yılında yollara çıktı. 2008 yılında ise yenilenerek ikinci nesil Berlingo satışa sunuldu. 2016 yılında satış rekoru kıran Berlingo, 2017 yılında ise 165.000 adedin üzerinde satış gerçekleştirerek tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı. 2017 yılında yaklaşık 17 ülkede en çok satan Citroën modeli olan Berlingo, C3 modelinin ardından markanın en çok satan otomobili olmaya devam ediyor. Segmentinde Avrupa’nın en çok satan ikinci aracı olan model, hafif ticari araç pazarında ise en çok satan ilk üç araç içerisinde yer alıyor. Berlingo tanıtımının yapıldığı 1996 yılından bu yana 3,3 milyon adet üretildi.

İddialı tasarım

Citroën markasının modern ve yenilikçi kimliğiyle örtüşen Yeni Berlingo, çekici ve dinamik bir tasarıma sahip. Model gerek özgün ve yenilikçi tasarım yaklaşımıyla segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor. Orijinal gövde mimarisine sadık, ancak son derece yenilikçi ve modern bir tasarıma sahip olan Yeni araç detaylarıyla enerjik ve yenilikçi bir duruş sergiliyor. Citroën tasarım ekibi markanın karakteristik unsurlarını koruyarak heyecan uyandıran tasarımıyla tamamen yeni bir nesil yarattılar. Yeni Berlingo her bir tasarım ayrıntısı ile özgünlüğe, pratikliğe ve konfora vurgu yapıyor.

Platform olarak ne kullanıyor?

Yeni Citroën Berlingo önden bakıldığında EMP2 platformun entegrasyonuyla elde edilen kısa ön aks uzantısı ve güçlü tasarım özellikleri ile dikkat çekiyor. Markanın benzersiz iki katlı ışık imzasına sahip Yeni Berlingo’nun daha yüksek ve daha kısa motor kaputu sürücüye yola hâkim bir sürüş kazandırıyor. Yan gövdeye uygulanan kıvrımlar kadar yüksek omuz çizgisi ve eğimli ön cam da dinamik bir görünüm sergiliyor. Standart olarak sunulan tavan barları dinamik görünüme katkı sağlarken, gerektiğinde fonksiyonelliği destekliyor. Kapıların alt kenarına uygulanan Airbump kaplamalar ise daha güçlü bir görünüm sunuyor ve otomobili küçük çizik ve ezilmelere karşı korumaya yardımcı oluyor.

Boyutlar nasıl?

Önceki nesil ile kıyaslandığında uzunluğu 2 cm artmış olsa da Yeni Berlingo 4,40 metre uzunluğu ile şehir içinde rahat bir kullanım sunuyor. Yeni Citroën Berlingo 1,85 metre genişlik ve 1,84 metre yükseklik (tavan barları dahil) dışında 2,78 metre dingil mesafesinin de katkısıyla geniş ve fonksiyonel bir kabin kullanıma sunuyor.

William Crozes @ ContiArt

Kokpitte neler var?

Yeni Citroën Berlingo önceki nesillerin başarısının ardındaki güçlü yönlere dayanıyor ve bünyesinde barındırdığı çözümlerle segmentinin en kullanışlı ve pratik aracı olma noktasında çıtayı daha da yükseltiyor. Model Advanced Comfort programının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu, sürücü ve beraberindeki yolcuların son derece aydınlık ve ferah bir alanda konforlu bir yolculuk etmesi anlamına geliyor.

Kaliteli malzemelerle bezenen ve büyük bir özenle şekillendirilen yeni kokpite sahip iç mekânda geniş, aydınlık ve ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemeler kalite algısını yükseltirken, saklama alanları dahil zekice uygulanan çözümlerle kabin içi pratiklik ve fonksiyonellik destekleniyor. Dış tasarım gibi iç mekânda da farklı renk uygulama seçenekleri sunuluyor.

Bolca saklama alanı var

Yeni Citroën Berlingo’nun gerek dış, gerek iç mekânındaki birçok fonksiyonel çözüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Sınıfının en geniş kapı açıklığını sunan ve elektrikli camlarla donatılan sürgülü yan kapılar bunlardan sadece biri. Geniş bagaj kapağı 775 litre ile yerini aldığı nesilden 100 litre daha büyük olan Yeni Berligo’nun bagajına kolay bir erişim sağlıyor ve büyük nesnelerin rahatlıkla yüklenmesine imkân tanıyor. Bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam ve iki farklı yükseklikte ayarlanabilen yeni bagaj rafı, bagaj kapağının açılamadığı durumlarda erişimi kolaylaştırıyor. Sadece sınıfının en geniş iç hacmini sunmakla kalmayan Yeni Citroën Berlingo aynı zamanda sınıfının en modüler yapısını da kullanıma sunuyor. Her biri aynı büyüklükte üç adet bağımsız arka koltuk yolcularına son derece geniş bir diz mesafesi (156 mm) sunuyor. Magic Flat özelliği sayesinde kolaylıkla öne doğru katlanan ikinci sıra koltuklar böylece tamamen düz bir yükleme zemini oluşturuyor. Ön yolcu koltuğunun da öne doğru katlanmasıyla uzun nesneleri taşımak üzere 2,70 metrelik yükleme uzunluğu ortaya çıkıyor.

Yeni Citroën Berlingo geniş ön cam ve yan camlar da dahil olmak üzere toplam 6,4 m2 cam alanıyla ferah ve aydınlık bir kabin sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan Modutop® tavan sistemi ile birlikte gelen büyük panoramik cam tavan kabin içine daha fazla ışık ulaştırırken elektrikli perde ile sıcak yaz günlerinde güneş ışınlarından korunabiliyor. Arka sıradaki her bir koltuk için sunulan bağımsız tavan lambası ve ambiyans aydınlatmasıyla Yeni Citroën Berlingo’nun iç mekanında gece sürüşlerinde de keyifli bir ortam sağlanıyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yeni Citroën Berlingo bünyesinde barındırdığı gelişmiş teknolojilerle sürücü ve beraberindeki yolcular gelişmiş güvenlik ve konfor seviyesi sunuyor. 14 farklı sürüş destek sistemi ile üstün sürüş güvenliği sağlarken sürücünün stresini azaltıyor. Renkli yükseltilmiş gösterge ekranı, sadece uyarmakla kalmayan ve aracı şeridine sokmak için direksiyon düzeltmesi de yapan Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Genişletilmiş Trafik İşareti Tanıma, Programlanabilir Hız Sabitleyici ve Sınırlandırıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Fren Sistemi, Akıllı Far Sistemi, Viraj Aydınlatma Fonksiyonu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Yokuş Kalkış Desteği ve standart olarak sunulan Elektronik Park Freni gibi donanımlar yolculukları daha güvenli kılıyor.

En üst seviyede konfor ve rahatlık anlayışının bir parçası olarak Yeni Citroën Berlingo’da çeşitli bağlanabilirlik çözümleri sunuluyor. 8 inç dokunmatik ekran ile birlikte Mirror Screen, Bluetooth, USB ve AUX gibi çözümler sürücü ve beraberinde yolcuların her an yaşama bağlı kalmalarını sağlıyor.

Hangi motorlar ile gelecek?

Yeni Berlingo’da kullanıma sunulan benzinli ve dizel motorlar gerek şehir içinde, gerek şehir dışı yollarda mümkün olan en iyi performansı düşük yakıt tüketimi ile birlikte sunmak üzere tasarlandı. Yeni Citroën Berlingo, yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçenekleri ile yollara çıkıyor. Dizel cephesinde yeni 1.5 BlueHDi 130 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 5 ileri manuel şanzıman gibi iki farklı seçenek sunuluyor. Benzinli cephesinde ise 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu kullanıma sunuluyor.

Sürüşte neler var?

Citroen tasarımlarını oldum olası sevmişimdir. Daha farklı bir tasarım ile alışılmışın dışında araçlar piyasaya sürüyor marka. Peki kardeşlerinden farkı ne? Bir kere kesinlikle daha otomobil hissettiriyor. Daha konforlu olma çabasında. Ancak süspansiyon çalışma aralığının daha kısa olduğunu söylemeliyim. Derin çukurlarda süspansiyonlar ben buradayım diyebiliyor. Modutop özelliği ile kokpit fazlasıyla aydınlık. Fazlasıyla eşya gözü var. Özellikle sürücünün önünde yer alan ön konsol üstü kapaklı göz oldukça kullanışlı. Şanzıman olarak otomatik şu an için yok. Marka tam ticari araç severlere özel bu modeli sadece manuel getiriyor. Ek olarak birde benzinli seçeneği var. Size ilginç gelebilir ancak marka bu seçenekten fazlasıyla umutlu. Otomatik şanzıman seçeneği yok ancak fiyatlar fazlasıyla iddialı. 99 bin TL başlangıç fiyatı kuzenlerini ve bazı rakiplerini fazlasıyla düşündürecek.