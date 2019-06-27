DS 3 Crossback Türkiye yollarında

Premium modelleriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çekmeye başlayan DS Automobiles, ülkemizde yeni modellerini peşpeşe satışa sunmaya devam ediyor.

DS 7 Crossback’in ardından son olarak ailenin yeni üyesi DS 3 Crossback modeli de Türkiye yollarıyla tanıştı.

Markanın SUV model gamının giriş seviyesinde yer alan otomobil, yine markaya has özel tasarım çizgisi ve teknolojik donanımıyla öne çıkıyor.

DS Store’larda satışa sunulan araç, 250 bin TL’den başlayan fiyat seçeneklerine sahip.

4,12 m. uzunluğa, 1,79 m. genişliğe ve 1,53 m. yüksekliğe sahip araçta, DS Wings ızgarası, DS E-TENSE konsept otomobilinden esinlenilen LED gündüz farları ve DS Matrix LED Vision uzun farları, 690 mm’lik jantları, görünmez pencere fitilleri, gizli kapı kolları ve antensiz şık tavan çizgisi gibi mçok sayıda detayla segmentinde farklılaşıyor. Arka kısımda ise stop lambalarını birleştiren şık bir süs çıtası ve tampona entegre iki adet krom egzoz çıkışı ile (yalnızca PureTech 155 modellerinde) dinamik tasarım vurgulanıyor.

10 gövde rengi ve 10 jant seçeneğiyle satışa sunulan DS 3 Crossback, çok çeşitli dış tasarım kombinasyonlarına izin veriyor ve aynı zamanda birçok kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

İbrahim Anaç

Gizli kapı kolları

DS 3 Crossback, kategorisinde gizli kapı kollarına sahip ilk model. İlk olarak 2018 yazı başında DS X E-TENSE otomobilinde sunulan bu teknoloji, otomobilin şık tasarımını korurken hafif avant-garde bir hava da yaratıyor. Yalnızca kullanıcılar ihtiyaç duyduğunda görünen kollar, diğer zamanlarda gizli kalıyor (otomobil hareket halindeyken veya park halindeyken). Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile kapıların kilidini açmak ve dört kapı kolunun otomatik olarak ortaya çıkmasını sağlamak için otomobile doğru yürümeniz yeterli (1,5 metre mesafeden). Siz uzaklaştığınızda kollar geri çekiliyor ve otomobil onaylayan ‘bip’ sesiyle tekrar kilitleniyor.

İç mekanda renk ve döşeme seçenekleriyle beş farklı alternatif sunan DS 3 Crossback, DS 7 Crossback’ten aşina olduğumuz bir ön konsol ve iç mekan çizgisine sahip.

Büyük ve iyi tasarlanmış yolcu bölmesi, çeşitli depolama seçenekleri, kablosuz cep telefonu şarj noktası, bardak tutacakları ve kayar bir kol dayanağı sunuyor. Katlanan arka koltuklar, 350 litrelik bagaj hacmini 1050 litreye çıkarmanızı sağlıyor.

Geniş ekipman yelpazesi

DS 3 Crossback’in mimarisi, yüksek bel çizgisi ve arka yan hava yastıklarını da içeren toplam 8 hava yastığıyla koruyucu olacak şekilde tasarlanmış. Chic isimli giriş seviyesindeki araç, lastik basıncı izleme sistemi, fren dağıtıcılı ABS, ESP, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sınırı Yardımcısı, Trafik Levhası Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı, Otomatik Uzun Far Yardımcısı,ve yokuş kalkış desteği gibi çeşitli çağdaş aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmış. Gizli kapı kollarının, dijital gösterge paneli gibi tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, yaklaşmaya duyarlı gizli kapı kolları, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, karartılmış arka ve arka yan camlar, elektrikli katlanır ve logo projeksiyonlu dış dikiz aynaları, LED stop lambaları, DS MATRIX LED VISION farlar, LED arka aydınlatma grubu, dokunmatik LED iç mekan aydınlatması, otomatik kararan ve çerçevesiz iç dikiz aynası, otomatik klima, deri direksiyon, 7 inç (17.8 cm) merkezi medya ekranı, akıllı telefon entegrasyonu, 7 inç (17.8 cm) dijital gösterge tablosu, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ve 17 inç hafif alaşım jantlar gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Performance Line versiyonu, Alcantara “bazalt örgü” ve 17” “Dubai” jantlar gibi özel dış detaylar ve farklı iç renklerle sportif görünüme odaklanıyor.

Yeni bir platform

DS’in yeni SUV’u, Groupe PSA’nın yeni çok enerjili CMP (Ortak Modüler Platform) mimarisinde geliştirilen ilk araç. PureTech 130 ve 155 hp motorlar 8 ileri oranlı elektronik kontrollü bir tam otomatik şanzımanla (EAT8) eşleştirilmiş. Prensip, BlueHDi 130 dizel versiyonu için de aynı. Benzinli için 3 silindir ve dizel için dört silindirli olan tüm bu motorlar turbo beslemeli. Makul düzeyde yakıt tüketimi sunarak yüksek performansta standartları belirlemek üzere geliştirilmiş.

DS 3 Crossback, birçoğu bu otomobil kategorisinde yeni olan çeşitli sürüş yardım sistemlerine sahip. Şeritte konumlandırma yardımcısına sahip adaptif hız sabitleme sistemli DS 3 CROSSBACK, akıllı park sensörleriyle 2. seviye yarı-otonom sürüşü daha da yaygın hale getiriyor. Sürücüler geceleri DS Matrix LED Vision farları ile neredeyse sürekli olarak uzun farları kullanabiliyorlar. Matrix Beam modülleri, diğer sürücülerin gözünü kamaştırmadan öndeki yolu etkin bir şekilde aydınlatmak için, segmentleri çevreye uygun olacak şekilde gerektiği gibi açıp kapatarak ışık huzmesini şekillendiriyor.