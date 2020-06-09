Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal oldu

CARMEDYA.COM – Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürlüğü görevine 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Mehmet Ünal getirildi.

2006 yılında Shell & Turcas bünyesine katılan Mehmet Ünal, 2010 yılına kadar Shell Perakende Satışlar İstanbul Bölge Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Shell Ukrayna’ya satış artışı konusunda Proje Lideri olarak atandı.

2011 yılında Perakende Satışlar Operasyon Müdürü olarak görev alan Mehmet Ünal, iş yapış şekillerini yeni projeler ile basitleştirerek perakende satışlarda operasyonel mükemmelliyetin artmasına ve bu sayede artan müşteri memnuniyeti ile pazar payının yükselmesine yardımcı oldu. Türkiye’deki Operasyon Müdürlüğü görevinin sonrası, 2013 yılında Shell Bulgaristan’a Satış Müdürü olarak geçiş yapan Ünal, Bulgaristan’da yeniden yapılanmayı sağlayarak müşteri odaklı bir strateji ile ciddi anlamda bir büyüme ve pazar payında artış sağladı. Ayrıca istasyon marketlerindeki stratejinin değişimine katkıda bulunarak, Shell Bulgaristan’ın ek karlılık sağlamasında ve yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynadı.

Bu başarısını takiben 2015 Mart ayında Türkiye’ye dönüş yaptı ve o tarihten bu yana Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü olarak görev yapan Ünal, filo çözümlerinde müşteri ve büyüme odaklı bir strateji uyguladı. Her türlü piyasa koşulunda kalıcı büyümeyi sağlamanın yanı sıra Shell&Turcas’ı sektöründe farklı kılacak Shell Filo Platform, Shell Pratik Kart, Shell Yol Hizmetleri gibi müşteriye değer yaratan ürünlerin sunulmasına öncülük etti.

Ayrıca, Mehmet Ünal’ın liderliğinde alternatif enerji kaynaklarından LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Türkiye’de iş kolu olarak kuruldu ve Türkiye’nin ilk LNG istasyonu açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Mehmet Ünal sonrasında Indiana Üniversitesi’nden MBA diplomasını aldı.