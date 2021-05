“Bakım talepleri arttı”

CARMEDYA.COM – Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, D markalı ürün ailesini pandemi koşulları, otomotiv sektörü ve satış sonrası hizmetler pazarı eksenlerinde değerlendirdi.

Pandemi sonrasında araç bakımlarına talebin arttığına dikkat çeken Dumanoğlu şunları söyledi; “Türkiye’de satış sonrası pazarında dağıtım alanında yer alan büyük bayiler, ciddi yatırımlar yaparak bizler gibi global tedarikçi şirketleriyle artık daha çok çalışıyorlar. Son tüketici de OEM kalitesindeki ürünleri, doğru fiyatla ve kendisine en yakın olabilecek noktalarda talep ediyor. Bu aşamada da hizmet öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sürecine girer girmez önce ciddi bir hareketsizlik süreci yaşandı. Dolayısıyla yapılan kilometre ve araçların hareket etme seviyeleri bizler için çok önemli. İlk etapta binek araçlarda bu hareket az iken, ticari araçlarda ise taşıma ve lojistik faaliyetleri artarak etkin bir şekilde yükseldi. Ardından süreç içerisinde, son tüketicinin toplu taşıma yerine bireysel araçlarıyla seyahat etme tercihi giderek arttı. Bununla birlikte sıfır araçlardaki yükselen fiyatlar karşısında, ikinci el pazarı da hareketlendi. Bizim gibi hizmet veren firmalar ise özellikle araçların birkaç yıl sonraki bakım ihtiyaçlarına cevap verdiği için, bu hareketlilik yer aldığımız pazara da olumlu yansıdı” ifadelerini kullandı. Bu hareketli yapıya D ürün ailesinin de katkı sağladığını vurgulayan Dumanoğlu, “Pandemi dönemiyle birlikte artan ihtiyaçlar sonucunda, geçtiğimiz yaz aylarından günümüze değin hızlı bir trend oluştu. Delphi Technologies olarak bu trend kapsamında, mevcut ürün ve hizmetlerimizin yanında yeni D markalı ürünlerimiz ve özellikle yeni motor yağlarımızla daha da zenginleşen bir çözüm ortağı olduk. Türkiye’nin her noktasında yer alan yaygın dağıtım kanallarımız ve online pazarlama kanalları üzerinden, D markalı ürünlerimizi geniş bir tüketici kitlesiyle buluşturduk.”

D ürün ailesi

Temiz ve verimli araç teknolojilerinde dünya lideri BorgWarner’in çatısı altında bulunan Delphi Technologies, yeni D markalı ürün ailesiyle madeni yağ ve araç sıvıları pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Otomotiv üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren ve geçtiğimiz yılın sonunda başta motor yağları olmak üzere fren spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerini pazara sunan şirket, özellikle pandemi sonrası yaşanan mobiliteyle birlikte araçların bakım gereksinimlerindeki artan taleplerini karşılıyor. Bu kapsamda hem binek hem de hafif ticari araçlarda kullanılan D motor yağları, fiyat-fayda dengesiyle öne çıkarak ve araç üreticilerinin teknik gereksinimlerini de karşılayarak yaygın dağıtım kanallarıyla servis ve tüketicilerle buluşuyor.

Her yaştan aracın ve markanın ihtiyacını karşılıyor!

Delphi Technologies Satış Sonrası’nın ‘D’ ürün portföyündeki 1, 4, 5, 7 ve 10.5 litrelik hacimlere sahip D motor yağı serisi; her yaştan araç ve markaya yönelik çözümler sunan geniş ürün yelpazesiyle profesyonelliğini tamamlıyor. Tam sentetik motor yağları, araç üreticilerinin zorlu teknik standartlarını karşılıyor ve egzoz gazı arıtma sistemleriyle donatılmış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda çevre dostu ve yenilikçi motorda kullanılabiliyor. Seri, mevcut ürün gamıyla; piyasada bulunan benzinli ve dizel olmak üzere tüm otomobil ve hafif ticari markalarının yaklaşık yüzde 70’inin yağ gereksinimlerini karşılıyor. ‘D’ ürün portföyündeki yarı sentetik motor yağları ise büyük araçların gerektirdiği yüksek performans standartlarını da karşılayarak tarım ve inşaat sektörlerinde yer alan araçlardaki tüm 4 zamanlı dizel ve benzinli motorlara yağlama çözümleri sunuyor.

‘D’ motor yağı ürün portföyü, ‘D’ Prestige Super Plus D-G C2/C3 5W-30, ‘D’ Prestige Plus DF A5/B5 5W-30, ‘D’ Prestige Super Plus D-VR C2/C3 5W-30, ‘D’ Prestige Super Plus D-EC C2/C3 5W-30 ve ‘D’ Prestige 10W-40 dahil olmak üzere Delphi Technologies tarafından üretilen 5 farklı 5W-30 ve 10W-40 viskozitede üründen oluşuyor. Delphi Technologies bünyesinde geliştirilen ‘D’ motor yağlarının yanı sıra, yine ‘D’ ürün gamı içerisinde; ‘D’ Uzun Ömürlü Kırmızı Antifriz, ‘D’ Dört Mevsim Mavi Antifriz, ‘D’ Fren ve Debriyaj Temizleyici Sprey ve DOT3 ve DOT4 Fren ve Debriyaj Sıvıları dahil olmak üzere zengin bir sıvı çeşitliliği bulunuyor.