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Honda Türkiye’den siber saldırı açıklaması!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Honda Türkiye, medyaya yansıyan siber saldırı haberleri nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur.

Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 08 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir.”

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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