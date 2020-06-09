Volvo Cars’ın Chengdu fabrikası yenilenebilir elektriğe geçiyor

CARMEDYA.COM – Volvo Cars’ın Çin’deki en büyük otomobil üretim tesisi olan Chengdu fabrikası şimdi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik gücüyle çalışıyor ve şirketin küresel üretim ağındaki yenilenebilir elektrik oranını yüzde 80’e yükseltiyor.

Yeni imzalanan tedarik sözleşmesi sayesinde Chengdu’da kullanılan yenilenebilir elektrik oranı, yüzde 100’e ulaştı; böylece tesisin emisyonları da yılda 11 bin tondan fazla azalacak.

Bu gelişme, Volvo Cars’ın 2025 yılına kadar iklim-nötr üretime geçme hedefine doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Bu hedef, 2018 ile 2025 yılları arasında her otomobil için toplam karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefleyen şirketin, daha geniş bir iklim planının bir parçasını oluşturuyor. Volvo Cars 2040 yılında tamamen iklim-nötr bir şirket olmayı hedefliyor

Bu yeni elektrik sözleşmesi, aynı zamanda Çin’deki endüstriyel karbon emisyonlarını düşürme ve enerji üretiminden kaynaklanan karbon ayak izini azaltma hedefleriyle de uyumlu.



Chengdu fabrikası, yakın zamana kadar elektriğinin yüzde 70’ini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyordu. Yeni sözleşme ile geriye kalan yüzde 30’luk bölüm hedefleniyor.

Yeni sözleşme uyarınca, elektrik arzının yaklaşık yüzde 65’i hidroelektrik enerjiden, geri kalanı ise güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Volvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela, “Karbon ayak izimizi azaltmak için somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Çin’deki en büyük tesisimiz için tamamen yenilenebilir bir elektrik tedariği sağlamamız önemli bir kilometre taşıdır ve hedeflerimize doğru somut adımlarla ilerleme yönündeki kararlılığımızı göstermektedir” dedi.



Volvo Cars, üretim ağının karbon ayak izini azaltmak için sürekli çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda birçok önemli adım atan şirketin Avrupa’daki tüm fabrikaları 2008’den beri iklim nötr elektrik kaynaklarına sahipken, İsveç Skövde’de yer alan motor fabrikası, 2018 yılında şirketin tamamen iklim-nötr özelliğine sahip ilk tesisi oldu.

Volvo Cars, 2018 yılında Belçika’daki Ghent fabrikasına ise 15.000 adet güneş panelinden oluşan, şirketin küresel üretim ağındaki ilk büyük ölçekli güneş enerjisi sistemini kurdu.

Bunlar ve diğer tüm gelişmeler, Volvo Cars’ın geçen yılın sonlarında hayata geçirdiği, otomotiv endüstrisinin en iddialı planlarından biri olarak dikkat çeken, iklim planının bir parçasını oluşturuyor. Bu planın merkezinde, Volvo Cars’ın 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinin tam elektrikli otomobillerden, kalanının ise hibritlerden oluşması hedefi yer alıyor.

Plan, tam elektrifikasyon sayesinde egzoz borusu emisyonlarını azaltmakla yetinmiyor, bunun ötesine geçerek karbon emisyonlarıyla şirketin daha geniş operasyonlarında, tedarik zinciri, malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi alanlarda mücadele etmeyi amaçlıyor.