Opel’den nisan kampanyası

CARMEDYA.COM – Opel, nisan ayına özel finansman seçenekleri ve avantajlı satın alma koşullarını kapsayan kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Opel Corsa’ya nisan ayında 172.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor.



Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219.900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.



Nisan ayında, Opel’in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000 TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’lardaki yerini alıyor.



Opel Insignia’ya 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Yeni Insignia, 426.700 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.



Opel Combo Life, nisan ayında 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayında Combo’ya 186.900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.



ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor.



Opel Türkiye’nin nisan ayına özel avantajlı koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye web sitesi’nden erişilebiliyor.