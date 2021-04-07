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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının yükselişi sürüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre; 2021 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 59,7 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,7 artarak 198.660 adet olarak gerçekleşti. 

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Mart döneminde geçen yıla göre %57,0 oranında artarak 156.464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %70,3 artarak 42.196 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında %92,8, otomobil pazarı %91,4 ve hafif ticari araç pazarı %98,3 oranında arttı. 

2021 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mart ayına göre %92,8 artarak 96.428 adet oldu. 

2021 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %91,4 artarak 76.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %98,3 artarak 20.071 adet oldu. 

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %42,8 arttı. 

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %49,6 artış gösterdi. 

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %21,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; 

Pazarın %86,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. 

C segmenti otomobiller 88.244 adetle %56,4 pay, 

B segmenti otomobiller 46.177 adetle %29,5 pay aldı. 

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; 

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,7 pay, 63.636 adet) oldu. 

Sedan otomobilleri, %34,4 pay ve 53.780 adet satış ile SUV, 

%22,9 pay ve 35.848 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; 

Benzinli otomobil satışları 99.235 adetle %63,4 pay, 

Dizel otomobil satışları 37.726 adetle %24,1 pay, 

Hibrit otomobil satışları 12.402 adetle %7,9 pay, 

Otogazlı otomobil satışları 6.789 adetle %4,3 pay aldı. 

312 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 

1600cc altındaki otomobil satışları %50 artarak %90,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %17,8 artarak %1,2 pay, 

2000cc üstü otomobil satışları %182,3 artarak %0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57.549 adetle %36,8 pay, 

120-140 gr/km arasındaki otomobiller 53.347 adetle %34,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 119.772 adetle %76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 36.692 adetle %23,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; Van gövde tipi %77,4 pay ve 32.668 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; 

Kamyonet gövde tipi %12,9 pay ve 5.426 adetle 2. sırada yer aldı. 

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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