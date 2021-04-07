Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının yükselişi sürüyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre; 2021 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 59,7 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,7 artarak 198.660 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Mart döneminde geçen yıla göre %57,0 oranında artarak 156.464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %70,3 artarak 42.196 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında %92,8, otomobil pazarı %91,4 ve hafif ticari araç pazarı %98,3 oranında arttı.

2021 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mart ayına göre %92,8 artarak 96.428 adet oldu.

2021 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %91,4 artarak 76.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %98,3 artarak 20.071 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %42,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %49,6 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %21,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın %86,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88.244 adetle %56,4 pay,

B segmenti otomobiller 46.177 adetle %29,5 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,7 pay, 63.636 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, %34,4 pay ve 53.780 adet satış ile SUV,

%22,9 pay ve 35.848 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 99.235 adetle %63,4 pay,

Dizel otomobil satışları 37.726 adetle %24,1 pay,

Hibrit otomobil satışları 12.402 adetle %7,9 pay,

Otogazlı otomobil satışları 6.789 adetle %4,3 pay aldı.

312 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları %50 artarak %90,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %17,8 artarak %1,2 pay,

2000cc üstü otomobil satışları %182,3 artarak %0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57.549 adetle %36,8 pay,

120-140 gr/km arasındaki otomobiller 53.347 adetle %34,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 119.772 adetle %76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 36.692 adetle %23,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; Van gövde tipi %77,4 pay ve 32.668 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

Kamyonet gövde tipi %12,9 pay ve 5.426 adetle 2. sırada yer aldı.