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Mercedes-Benz Otomotiv’e iki ödül birden!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, MIXX Awards Türkiye’den almış olduğu ödüllere MIXX Awards Europe 2020’den “Campaign Effectiveness” ve “Video Advertising” kategorilerinde iki yeni ödül daha ekledi.

A-Serisi Sedan’ın lansmanı için hazırlanan projeler, Mart ayında da MIXX Awards Türkiye tarafından “Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları” ve “Kampanya Etkililiği” kategorilerinden ödül almıştı. Böylelikle projeler Türkiye’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere farklı kategorilerde toplamda 4 ödülün sahibi oldu.

Mercedes-Benz, MIXX Awards Europe 2020’de “A-Serisi Sedan Kutlamaları” ile “Campaign Effectiveness” kategorisinde reklam ajansı Publicis Emil ile gerçekleştirdiği çalışmada Gümüş MIXX ve “Hey Mercedes! A Sedan” ile “Video Advertising” kategorisinde medya ajansı OMD ile gerçekleştirdiği çalışmada Gümüş MIXX ödüllerini kazandı. A-Serisi Sedan’ın almış olduğu bu ödüllerle Mercedes-Benz’in dijital başarısı birkez daha kanıtlanmış oldu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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