Mercedes-Benz Otomotiv’e iki ödül birden!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, MIXX Awards Türkiye’den almış olduğu ödüllere MIXX Awards Europe 2020’den “Campaign Effectiveness” ve “Video Advertising” kategorilerinde iki yeni ödül daha ekledi.

A-Serisi Sedan’ın lansmanı için hazırlanan projeler, Mart ayında da MIXX Awards Türkiye tarafından “Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları” ve “Kampanya Etkililiği” kategorilerinden ödül almıştı. Böylelikle projeler Türkiye’de 2, Avrupa’da 2 olmak üzere farklı kategorilerde toplamda 4 ödülün sahibi oldu.

Mercedes-Benz, MIXX Awards Europe 2020’de “A-Serisi Sedan Kutlamaları” ile “Campaign Effectiveness” kategorisinde reklam ajansı Publicis Emil ile gerçekleştirdiği çalışmada Gümüş MIXX ve “Hey Mercedes! A Sedan” ile “Video Advertising” kategorisinde medya ajansı OMD ile gerçekleştirdiği çalışmada Gümüş MIXX ödüllerini kazandı. A-Serisi Sedan’ın almış olduğu bu ödüllerle Mercedes-Benz’in dijital başarısı birkez daha kanıtlanmış oldu.