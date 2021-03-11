Skoda’dan mart kampanyası

CARMEDYA.COM – Skoda, mart ayı otomobil kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında mart ayı boyunca markanın tüm modellerine uygun fiyatlarla erişmek mümkün olacak.

2020 ve 2021 model yılına ait tüm araçlarda özel fiyatlar sunan Skoda, 2020 model yılına ait araçlarda modele göre 200 bin TL’ye varan kredi tutarı/18 ay vade için sıfır faiz oranı teklif ediyor.

2021 yılına ait modeller için de, 200 bin TL’ye varan kredi tutarı, 24 ay vade için yüzde 0,99 faiz oranı teklifi yer alıyor. Bu kampanyadan, Skoda’nın Octavia ve Superb sedan modelleri; Scala hatchback modeli, Kamiq, Karoq ve Kodiaq SUV modelleriyle yararlanmak mümkün olacak.

3 bin 599 TL taksitle Kodiaq fırsatı

Sadece mart ayında geçerli olmak üzere büyük SUV modeli Kodiaq 3 bin 599 TL’den başlayan taksitlerle tercih edilebiliyor. Modelin 1.5 TSI 150 PS DSG Elite versiyonu için geçerli olan taksit imkanında, 195 bin 100 TL peşin ve kalan ödeme ise 36 ay vadeli taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. 36 ay vadenin sonunda ise bir toplu ödeme yapılıyor.