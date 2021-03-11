B-SUV’a güç dopingi: Hyundai KONA N

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, otomobil tutkunları tarafından merakla beklenen KONA N’e ait ilk görselleri paylaştı.

Markanın yüksek performanslı N serisinin son üyesi olan KONA N, aynı zamanda segmentinin en hızlı ve en güçlü SUV modeli olarak bir adım öne çıkıyor.

Hyundai’nin kendi ürün gamı içerisinde de ilk performanslı SUV olan KONA N, geniş ve alçak duruşuyla sportif görünümü ilk bakışta belli ediyor. Güncel KONA modelleri ile aynı SUV konforunu sunan bu özel versiyon, motor performansı açısından tüm rakiplerine fark atmış oluyor.

KONA N, önden bakıldığı zamanda oldukça geniş, sportif ve ikonik bir duruş sergiliyor. Performansın bir simgesi olan bu geniş hava girişleri, motora ekstra soğuk hava akışı sağlarken aynı zamanda görselliği de pekiştirmiş oluyor. Büyük tip ızgaranın alt kısmı da dinamik tamponun yarışçı karakterini tamamlıyor. Aerodinamik olarak verimi artıran bu tampon, N karakterini de en iyi şekilde vurgulayarak yan tarafa doğru uzanmaya başlıyor. Izgaranın üstündeki N logosu da modelinin görünümünü ve gücünü desteklemiş oluyor.

Arkadaysa gelişmiş bir bastırma kuvveti için büyük tip tavan spoyleri kullanılıyor. Hem yol performansını hem de arka görünümü şekillendiren bu spoyler, diğer N modellerinde olduğu gibi üçüncü bir üçgen fren lambası ile donatılmış.

N Racing çift çıkışlı egzoz susturucuları ise yüksek performanslı motordan atılan gazları rahatlıkla dışarı tahliye ediyor. Ayrıca bu egzoz sistemi, N modundayken tonunu biraz daha gür ve tok çıkarak sürücüsüne sanki yarış pistindeymiş gibi bir his uyandırmaya başlıyor. Arka tampondaki difüzör ise hava akışının araçtan ayrılmasını kolaylaştırıyor. KONA N, özel alaşım jantları ve önden arkaya doğru devam eden mat kırmızı tampon ve marşpiyel ekleriyle N ruhunu zirveye çıkarıyor.

KONA N, motor sporlarından ilham alınarak geliştirilen sıra dışı bir model. Bu özelliği ile markanın Avrupa’daki iddiasını artırırken aynı zamanda SUV segmentindeki pazar payına da yardımcı olması hedefleniyor.