Yeni nesil Nissan Juke Türkiye’de satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Nissan’ın kompakt crossover modeli Juke, yeni tasarımı ve özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Tek motor versiyonu bulunan Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso (iç tasarımı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğine sahip.

Selefine göre genişleyen boyutları ve daha dinamik çizgileriyle dikkat çeken model, platinum paketten itibaren 19 inç alaşımlı jantlarla sunuluyor. 4210 mm uzunluğa, 1595 mm yüksekliğe ve 1800 mm genişliğe ulaşan Yeni Juke, yerini aldığı modele göre 23 kilo daha hafif.

Lansman rengi olan yeni Gün Batımı kırmızısı rengini de ürün gamına ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı renk seçeneği ile yollarda yerini alacak.

LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları ve LED arka stopları standart olarak sunan Yeni Juke, Nissan’ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli ön farlara sahip.

Yenilenen model bir önceki nesili ile kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 cm’lik artan diz mesafesi, yine 2,2 cm’lik artan baş mesafesi ile arkada oturan yolculara daha geniş bir alan sunuyor. Aracın bagaj hacmi de yüzde 20 artan 422 litreye çıkmış.

Yeni Juke’da 7 inçlik sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve kapı içlerinde yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart mono-form koltuklar ve Alcantara yarı deri koltuk döşemeleri öne çıkan detaylar. Orta paketten itibaren ön koltuk ısıtma sistemi de standart olarak sunuluyor. Modelde iki farklı kumaş iç döşeme ve iki farklı süet / deri iç renk paketi arasında seçim yapılabiliyor.

Model Türkiye’de sadece 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten yanmalı motorla satılacak. 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) arasında seçim yapılabiliyor. Araçta 3 farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor) bulunuyor.

Yenilenen model, markanın bilgi-eğlence ve sürücü yardım teknolojilerine de sahip. Tekna versiyonundan itibaren Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı, Trafik İşaret Tanıma Sistemini standart olarak sunuluyor. Bunlara ek olarak, Platinum Premium versiyonunda Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı Çevre Görüş Sistemi de güvenli sürüş konusunda destek oluyor.

Nissan bilgi ve eğlence sistemi ile Apple CarPlay ve Android Auto sistemleri sayesinde akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. Navigasyon için Platinium Premium versiyonunu seçmeniz gerekiyor.

Yeni Juke’un koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz hoparlörü ile farklı bir müzik deneyimi sunan Bose Personal Plus ses sistemi kullanılıyor.

Modelin satış fiyatı ise lansmana özel olarak 229 bin 900 TL’den başlıyor ve 349 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor. Otomatik şanzıman isteyenler için ise giriş fiyatı 297 bin 900 TL.