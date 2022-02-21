Karsan e-Volution ile hedef büyüttü!

CARMEDYA.COM – Karsan 2022 yılını hem ciroda, hem karlılıkta, hem ihracatta, hem istihdamda, hem de Ar-Ge kapasitesinde iki katına çıkararak kapatmayı hedefliyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, 2021 yılını değerlendirdi ve bu seneye ilişkin hedeflerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yılı yüzde 30’luk bir büyüme ile kapattıklarını anlatan Okan Baş, “2020 yılında 1.6 milyar TL’lik ciro elde ettik. 2021’de ise 2 milyar TL’nin üzerine çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de ihracat çalışmalarımız oluşturuyor. Yine geçen yıl elektrikli araç satış ciromuzu da ikiye katladığımızı büyük bir gururla söylemek istiyorum. 2020’de 213 milyon TL olan bu rakamı, 2021’de 402 milyon TL’ye çıkardık. Karlılığımızı da iki katına çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Amerika’ya da e-JEST ile gireceğiz”

Bu yıla ilişkin hedeflerini açıklayan Okan Baş, “Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi de ciroda, karlılıkta, istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut durumumuzu ikiye katlayacağız. İstihdam alanında özellikle kadın çalışanlara vereceğimiz destekle çalışan sayımızı artıracağız. Bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki” diye konuştu.

Renault Megane Sedan üretimi Eylül’de!

Bir yandan faaliyetlerini Karsan olarak sürdürürken bir yandan da global markalar adına üretim gerçekleştirdiklerini belirten Okan Baş, bu kapsamda Oyak Renault ile Renault Megane Sedan markalı araçların üretimi ile ilgili 2021’de yapılan anlaşmaya değindi. Baş, “Bu, 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Çalışmalarımıza; Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” dedi.

Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu ile hareket ettiğini vurgulayan Okan Baş, bu kapsamda Avrupa ve Kuzey Amerika’da sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini, gelecek mobilite teknoloji ve iş birliklerinde de öncü olmayı amaçladıklarını söyledi. Orta vadede Karsan markalı ürünlerle global pazarda var olmayı hedeflediklerini anımsatan Okan Baş, kapasitelerini verimli kullanmak adına global markalar adına da üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

“2021’de gelecekte yöneldiğimiz işlerin yapı taşlarını döşedik”

Geçen senenin Karsan için son derece önemli bir yıl olduğunu anlatan Baş, “2021’de gelecekte yöneldiğimiz işlerin önemli yapı taşlarını döşedik” dedi. Karsan’ın son beş yıldır bir dönüşüm yaşadığını anlatan Baş, “Otomotivin kalbi içten yanmalı motorlardan, elektrikliye doğru dönüşüyor. Biz de bu dönüşümün en önemli bacağı olarak 2018’de Jest’in elektriklisinin lansmanını yaptık. Bir sene sonra e-ATAK’ı devreye soktuk elektrikli olarak. Bu ürünleri bir senede devreye almak çok büyük bir işti” diye konuştu.

“Avrupa’nın 6’dan 18 metreye elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan ilk markası olduk”

“Hedefimize ürünlerimizi elektrikli yapmakla ulaşmayacağımızı biliyoruz, bu ara bir istasyon” ifadelerini kullanan Baş, “Ürünlerimizin önce elektrikli sonra da elektrikli otonom olmasına yönelik bir altyapı için çalışıyoruz. Bu anlamda Otonom e-ATAK’ı ADASTEC ile çok iyi bir iş birliğiyle geliştirdik. İlk sürücüsüz otonom aracımızın lansmanını 2021 başında yapmıştık. İlk deneme sürüşümüz ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Külliye’de gerçekleştirilmişti. Araç şu an Külliye’de rutin operasyonlarda kullanılıyor. Geçen senenin Eylül ayında ise büyük boy otobüs sınıfında e-ATA Ailesi’ni tanıttık. Bu lansman ile Karsan olarak toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar yüzde yüz elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan Avrupa’nın ilk markası olduk” dedi. Baş, “Tüm bunlarla birlikte sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlerken, şirketimizi de çevresel etkilerin ne düzeyde yönetildiğini ölçümleyen Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı seviyesinde değerlendirildik. Ve bir rapor çıktı. İlk başvurumuzda Karsan olarak küresel ortalama olan «B-» puanı aldık. Bu puanı ilk başvuruda alan nadir şirketlerdeniz” diye konuştu.

“306 adet Karsan elektrikli araçları 16 farklı ülkede yollarda”

Okan Baş, “Adetsel olarak baktığımızda 2021’de ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık. Geçen sene 330 Karsan ürününü Avrupa’ya sattık. Bu, bir önceki sene 147 idi. Bunun içinde konvansiyonel araçların yanında elektrikliler de var. 2021’de 133 adet elektrikli aracımız Avrupa’daki parka dahil oldu. Böylece 2019’dan bu yana 306 adet Karsan elektrikli aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkede dünyanın dört bir yanında dolaşıyor. Tabii konvansiyonel araçların satış rakamlarına göre belki küçük görünüyor, ama elektrikli ürün dönüşümünün olduğu bir yerde bir adım önde gittiğimiz çok net. 2019’da 66, 2020’de 107, 2021’de 133 iken, şu anda 2022’nin başında portföyümüzde 200’ün üzerinde elektrikli araç siparişimiz var. Bu yıla da çok hızlı girdiğimizi söyleyebilirim. Gelişim çok daha artacak” dedi.

Karsan Google’da ilk 3’te!

Karsan markalı araçların 16 farklı ülkede olduğunu anımsatan Okan Baş, “Bir yandan da Karsan markasına yönelik farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Bugün dünyaca ünlü arama motoru Google’a 16 ülkede kendi dillerinde ‘elektrikli otobüs’ yazıldığında, organik aramalarda Karsan markası ilk üçte çıkıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu artık Karsan’ın sadece Avrupa’da değil, dünyada tercih edilen bir marka olma yolunda ilerlediğini gösteriyor” diye konuştu.

Türkiye elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ı Karsan’dan!

“306 tane araç, bizim için 3 milyon kilometre tecrübe demek” ifadelerini kullanan Baş, “Son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını Karsan olarak biz yaptık. Türkiye’den Avrupa’ya son üç yılda elektrikli olarak 344 adet minibüs ve otobüs satışı yapıldı. Bunun 306 tanesini biz gerçekleştirdik. Bu, çok ciddi bir başarı” dedi.

Karsan e-JEST ve e-ATAK Avrupa’da segment lideri

Karsan e-JEST’in pazar payını her yıl daha da artırdığını anlatan Baş, “ 6 metrelik e-JEST 2020’de yüzde 43 pay ile tüm Avrupa’da segment lideri olmuştu. e-JEST bu alandaki pazar payını 2021’de yüzde 51’e yükselterek bir kez daha zirvede yer aldı. 2 yıl üst üste Avrupa pazarında e-JEST segment lideri oldu. e-JEST’in pazara daha çok hakim olduğunu gösteren bu rakamları daha da yukarılara çıkaracağız. Karsan e-ATAK ise elektrikli şehir içi midibüs segmentinde yüzde 30 pay ile Avrupa’da sınıfının lideri oldu” bilgilerini verdi.

Sürücüsüz e-ATAK Michigan ve Norveç’te yolcuları taşıyacak!

e-ATAK’ın Amerika’da geçen sene Michigan Üniversitesi kampüsünde deneme amaçlı test edildiğini anlatan Baş, halka açık yollarda yolcu taşıma izninin de alınmak üzere olunduğunu söyledi. Baş, “Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bir taraftan da ABD’de bu anlamda dolaşan, ilk izin alacak otobüs olma özelliği de önemli. Avrupa’da ise sürücüsüz e-ATAK ile ilgili başka bir projemiz daha var. Kuzey Avrupa’da Norveç’e ilk ihracatımızı yaptık. Tüm bunlar yenilikçi ve girişimci ruhumuzun ürünleri” dedi.

2021 yılında elektrikli araç ihalelerinde ilklere imza attık!

“e-ATA Ailesi’nden 10 metrelik 10 adet ilk araçlarımızı lansmanın ardından Romanya Slatina Belediyesi’ne yolcu ettik” ifadelerini kullanan Baş, “Bu ürünlerimizin üzerine çok titriyoruz. Çünkü ilk ürünlerimiz, Karsan’ın ilk büyük otobüsleri. Arkasından tabii ki yenilerini de koyacağız. Onun da sinyalleri var. 2021 yılı sonuna doğru 18 metrelik 56 adet Türkiye’nin 35 milyon Euro değerindeki en büyük elektrikli otobüs anlaşmasını Romanya’da yaptık. Toplam 56 adet 18 metrelik e-ATA’yı bu sene sonuna kadar göndereceğiz.

2021 yılında elektrikli araç ihalelerinde ilklere imza attık. İtalya’da da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adet e-ATAK ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatını yapacağız. Almanya’da ise ilk kez kamu kurumu olan Weilheim Belediyesi’ne 5 adet e-ATAK teslimatı yaptık. İlk kez e-ATAK ile Lüksemburg pazarına girdik. Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan 4 adet e-JEST’i teslim ettik. Hırvatistan’a ilk kez elektrikli Jest satışı gerçekleştirdik. Meksika’da e-JEST’i tanıttık. Ve Karsan markası ile ilk kez Ukrayna’ya Jest ve Atak’tan oluşan 150 adetlik filosu ile girdik” diye konuştu.

“CNG’li büyük otobüslerde son 10 yılın lideriyiz”

“Çevreci CNG’li araçlarda Türkiye’de iddialıyız” açıklamasını yapan Baş, “Bu anlamda 205 adet CNG ve 67 adet ATAK olmak üzere Mersin’de çok büyük bir filoya imza attık. Bunun 87 adetlik CNG otobüslerini teslim ettik, kalanlarını ise 2022 yılında teslim edeceğiz. Bir taraftan Türkiye’de elektrikliye dönüşümle ilgili ilk sinyaller var ama biraz daha Avrupa’dan gecikmeli olarak girecek. Yine de CNG otobüslere olan ilgi arttı. Biz, CNG’li yani doğalgazlı 12 ve 18 metrelik büyük otobüslerde son 10 yılın toplamında Türkiye’nin lideriyiz. Son 10 yılda Türkiye’de 1500’ün üzerinde satılan CNG parkı var. Bunun 750 adedi Karsan olarak satışını gerçekleştirdiğimiz Menarinibus. Bizim yüzde 48’lik payımız var. Bu arada Ankara EGO Belediyesi’nin yaşlanan filosunu yenilemek için belediyenin bir projesi vardı. 2021 yılında proje dahilinde 51 adet ATAK Ankara’da en yeni, en genç filo olarak dolaşmaya başladı” dedi.