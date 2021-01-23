Mobil ailesinde en çok büyüyen Mobil Türkiye oldu

CARMEDYA.COM – Mobil Türkiye, küresel çapta Mobil ailesinde satışlarını en çok arttıran şirket oldu.

Konuyla ilgili konuşan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, Mobil markası ve Türkiye madeni yağ pazarına ilişkin 2020 yılı değerlendirmesinde bulunurken, 2021’e ait beklentilerini paylaştı.

2020 yılında madeni yağ sektörünün maliyet baskısını tüketiciye yansıtmamak adına çalışmalar yaptığını bildiren Münci Bilgiç, “Türkiye’de üretilen veya satılan yağın tüm girdileri dövize endekslidir. Satışlar ise denizcilik ve havacılık satışları haricinde genelikle Türk Lirası üzerinden gerçekleşiyor. Bu dönemde, devalüasyonun yüzde 30, enflasyonun ise yüzde 14 oluşu ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Pandeminin de etkisiyle üreticilerin üzerlerindeki bu baskıyı piyasaya yansıtmalarının gerçekten zor olduğu bir yılı yaşadık. Bizler, bu baskının en azından bir kısımını bünyemizde aldığımız tasarruf tedbirleriyle karşılamaya çalıştık. Bu tasarruf tedbirlerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Türk çalışanları ve yöneticileri olarak bu tip ortamlarda çalışmaya alışkınız. Aldığımız tedbirlerle ve pazardaki hareketlerle her zaman olduğu gibi bu süreci de iyi yönettik, iyi yönetmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Global, pandemiden en az etkilenecek ülke olarak Türkiye’yi işaret etti”

Mobil’in zorlu geçen bir yıla rağmen attığı adımlarla çok iyi bir yılı geride bıraktığını dile getiren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Pandeminin en etkin olduğu aylarda stratejilerimize ve değişen koşulların yaratacağı yeni fırsatlara yönelik çalışmalara odaklandık. Global planlama departmanımızın yaptığı öngörüler; Covid-19 nedeniyle ekonomi ve yağ satışları açısından en az etkilenecek ülkelerden biri olarak Türkiye’yi belirliyor ve hedeflerimizi buna göre revize etmemizi tavsiye ediyordu. Ayrıca, 2021 yılında bulunduğumuz senenin daha da üstüne çıkaran bir büyüme projeksiyonu çiziyordu. Biz de planlarımızı buna göre yaptık. 2020 senesinde agresif olacağız ve sahada varlığımızı daha da artıracağız dedik. Hedeflerimizi Türkiye’nin üretiminin düşmeyeceği, sanayisinin daha da gelişeceği üzerine kurguladık. Bu çerçevede, öngörülerimizden birisi pandemiyle beraber insanların iç turizme yönelmesiydi. Herkes yeni normale geçiş olan Haziran ayıyla beraber araçlarıyla iç turizme yönelik tatile çıkmaya başlayacak, uçakla seyahattense otomobiller geçmiştekine göre daha fazla kullanılacak diye düşündük. Nitekim de öyle oldu” dedi.

“3 yeni ürünü piyasaya sunduk, 10 yeni Mobil 1 Center açtık”

2020 yılında birçok yeni ürünü pazara sunduklarını belirten Münci Bilgiç, “Tüketicilere yönelik, 10 litreye kadar karter hacimine sahip hafif ticari araçlar için, Ford onaylı Mobil Delvac LCV F 5W-30 10,5L ürünümüzle sektörde fark yarattık. Endüstriyel satışlarda, 1963 yılından beri kullanılan ve dünyanın en iyi hidrolik yağlarından birisi olarak kabul gören Mobil DTE 20 Serisi’nin yerine, uzun ömre sahip yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağ grubu olan yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi’ni pazara sunduk. Yine endüstriyel ve ticari araçlar tarafında Mobilfluid 428’i lanse ettik. Öte yandan, bütün tenekelerimizi yeniden tasarladık ve lansmanlarını yaptık. Bu şekilde, yaz aylarında geciken satınalma talebi ve pandemi sonrası açılan ekonomilerin etkisiyle artan yağ tüketim talebini karşılamada başarılı olduk. Yine Mobil 1 Center projemizde de büyümeye devam ettik. Çok iyi noktalarda yer alan, hizmet kalitesi üstün 10 yeni Mobil 1 Center’ı daha Mobil ailesine dahil ettik” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“2020’de hedeflerimizin üzerinde büyüyerek, pazar pozisyonumuzu ilerlettik”

Yeni ürünler ve pandemiye rağmen büyüme stratejisinin devam etmesi sonucunda iyi bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, 2020 yılı büyüme rakamları ve 2021 beklentilerini şu şekilde aktardı: “2020 yılı için yüzde 5 gibi bir büyüme hedefi koymuştuk. Bu hedefimizin çok ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Öte yandan, geçtiğimiz yıl bütün Global Mobil dünyasında satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran ülke olduk. Bu da bizler için ülkemiz adına ayrı bir gurur vesilesi oldu. Müşteri portföyümüzün artması, sahadaki ayak izimizin büyümesi, ürün gamımızın genişlemesi, bize pazar şartlarını iyi okuduğumuzu ve pazarda varlığımızı arttırdığımızı gösteriyor. Bu da bizlerin gelecek için beklentilerini daha da arttırıyor. 2021 yılında planlarımız çerçevesinde büyüyeceğimizi, sahada varlığımızı arttıracağımızı düşünüyoruz. 5 yıllık hedeflerimizde 2023 için koyduğumuz planlara emin adımlarla gidiyoruz.”