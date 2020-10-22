Aston Martin imzalı helikoptere üç kıtadan sipariş geldi

CARMEDYA.COM – Airbus Corporate Helicopters’ın (ACH) bu yılın başında piyasaya sürdüğü ACH130 Aston Martin helikoptere üç farklı kıtada müşteriden sipariş geldi.

Helikopter, önümüzdeki aylarda Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik’te hizmete giriyor.

Aston Martin’in bir dizi iç ve dış tasarımı ile Ocak ayında piyasaya sürülen ve ACH130’un şık ve özel bir versiyonu olan helikopter, markayı gökyüzünde temsil edecek.

Bu sıradışı modelin Asya Pasifik’teki ilk örneği, Yeni Zelanda’da bir Airbus müşterisi tarafından sipariş edildi. Helikopter, özel uçuşların yanı sıra VIP charter operasyonlarında da kullanılacak. Latin Amerika’dan sipariş edilen helikopter ise, Guatemala’da ismi açıklanmayan bir VIP müşteri tarafından kullanılacak. Son olarak, Kanada’da ismi açıklanmayan diğer bir müşteri tarafından sipariş edilen helikopter, Birleşik Krallık’ta tecrübeli zanaatkarlar tarafından tamamlanarak Kanada’daki Airbus Müşteri Merkezi’nden teslim alınacak.

Airbus Corporate Helicopters (ACH) havacılık tasarımcıları ile Aston Martin otomotiv tasarımcıları, bir yılı aşkın süredir birlikte çalışarak Aston Martin’in güzellik, el işçiliği ve otomotiv sanatına olan tutkusu ile ACH’nin mükemmellik, kalite ve üstün hizmet anlayışını bir araya getirdi. Böylece tek motorlu helikopter pazarına yeni bir bakış açısı getirilmiş oldu.

ACH Başkanı Frédéric Lemos, “Bu mükemmel helikopterin pazarda gördüğü ilgiden çok memnunuz. Dünya çapından gelen siparişler, Aston Martin ile işbirliğimizin yarattığı etkiyi açıkça gösteriyor” dedi.