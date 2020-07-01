Volkswagen Türkiye fabrikasından vazgeçiyor

CARMEDYA.COM – Almanya’nın DPA Haber Ajansı’nın duyurduğı bilgiye göre Volkswagen, Türkiye’de yapacağı fabrika yatırımından vazgeçme kararı aldı.

Haberde Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in kararında, koronavirüs salgını sırasında yeni otomobillere olan talebin azalmasının etkili olduğu vurgulanıyor.

Ajanstan yapılan duyuruya karşılık Volkswagen’den henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.

Planlara göre Almanya’nın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen, Manisa’da fabrikayı açmayı hedefliyordu.

1,3 milyar avroluk tesisin 2022 yılında 300 bin adet yıllık kapasiteye sahip olması planlanırken, fabrikada VW Passat ve Skoda Superb ile yine Skoda markası altında üretilecek bir sedan model üretilmesi gündemdeydi.

Türkiye’nin Suriye operasyonlarını gereke gösteren Alman işçi sendikalarının muhalefeti nedeniyle proje geçtiğimiz yıl beklemeye alınmıştı.