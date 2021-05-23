Euromaster’dan akaryakıt kazandıran kampanya

CARMEDYA.COM – Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 52 ilinde 150’ye yakın servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, madeni yağlar alanında iş ortağı Total ile olan yeni kampanyasını duyurdu.

30 Haziran’a kadar sürecek olan kampanya kapsamında; Euromaster noktalarında Total ve Elf ürünleriyle motor yağı değişimi yapan araç kullanıcılarına, Club Total üyesi olan Total ve MOil akaryakıt istasyonlarında geçerli 50 TL değerinde akaryakıt çeki hediye ediliyor.

Özellikle kış aylarının ardından motor sağlığı için yağ kontrolü ve değişimlerine bu kampanyayla dikkat çekmek istediklerini belirten Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Motor yağı, değişim zamanı uzun süre geciktirildiğinde yağ zamanla özelliğini kaybedebilir ve görevini yapamaz hale gelebilir. Euromaster olarak yağ değişimini rutin kontrollerin önemli bir parçası kabul ediyor ve araç üreticilerinin önerileri dikkate alınarak motor yağı değişiminin mutlaka düzenli yapılmasını tavsiye ediyoruz” dedi. Sunulan bakım önerileriyle araç kullanıcılarını dönemsel olarak bilgilendirdiklerini ve bu misyonu düzenledikleri kampanyalarla da desteklediklerini belirten Penalba, “Araç kullanıcılarının bu konuda farkındalık kazanmaları için teşvik edici kampanyalar planlıyor ve uzun motor ömrü ve güvenli bir kullanım için motor sağlığını korumalarını desteklemek istiyoruz. Servis noktalarımızda motor yağı değişimi için OEM onaylı Total ve Elf marka motor yağlarını da müşterilerimize sunarak, son kullanıcıların üstün motor koruması ve performansına erişmelerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenli yağ değişimi motor ömrünü uzatıyor!

Müşterilerin motor yağı gereksinimleri için Total ile el sıkışan Euromaster, motor yağı değişimlerine özel bir dikkat çekiyor. Euromaster uzmanları, yenilenen motor yağlarının başta sürtünme ve aşınmayı azaltması olmak üzere birçok avantaj sağladığını vurguluyor. İlk olarak motor yağlarının, yüzlerce hareketli parçadan oluşan ve değişik ısı aralıklarında çalışan motorların karmaşık ve zorlu yapısına karşı etki göstermesi gerekiyor. Bu nedenle, motor yağlarının araç üreticilerinin standartları ve uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda seçilmesi önem arz ediyor. Özellikle şehiriçi kullanımlar, yüksek devirli sürüşler, yanma kalıntıları, toz ve nem gibi zorlu koşullarda görev yapan motor yağlarının, araç üreticileri, uluslararası normlar ve kullanım şartları çerçevesinde belirlenen bir kullanım ömrü bulunuyor, bu nedenle belli periyotlarda değiştirilmesi gerekiyor. Zamanında değiştirilmeyen motor yağı motorda aşınmanın ve yıpranmanın artmasına, motor ömrünün kısalmasına, zamansız arızalara ve yakıt sarfiyatının artmasına neden olabiliyor. Euromaster servis noktalarında ise araçların motor yağı seviyesi ve fiziksel durumu kontrol edilerek, ihtiyaç halinde yağ ve filtre değişim işlemi gerçekleşiyor. Motor yağı ve yağ filtresi değiştirme işlemi, araç üreticilerinin talimatları, standartları ve tavsiyesi doğrultusunda orijinal ekipman onaylı (OEM) ürünler kullanılarak uygulanıyor.