Nissan Türkiye’den mobil uygulaması

CARMEDYA.COM – Nissan Türkiye, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu pek çok bilgiye ulaşmaları için dijitalleşmenin verdiği avantajları kullanıyor.

Şirket, devreye aldığı mobil uygulama ile ihtiyaç duyulan her bilgiye kolayca erişim imkanı sunuyor. Nissan, tüm hizmetlerini teknolojik gelişmelere göre entegre ederken, son olarak hizmete giren Nissan Türkiye Mobil Uygulaması ile müşterilerin beklentilerine cevap verecek süreçleri bu platforma taşımayı hedefliyor.

Uygulamas ile müşteriler, Servis Randevusu Alma, Servis Geçmişini Görüntüleme, Bayi Konumu Bulma ve Görüntüleme, Nissan Yol Yardım Hizmeti ile doğrudan iletişime geçme menüleri ile işlemlerini gerçekleştiriyor.

Park Yerim özelliği ile aracının konumunu işaretleyebilen Nissan kullanıcıları, ayrıca “Araca Ait Belgeleri Yükleme” seçeneğiyle sigorta yenilme süresi gibi önemli bilgilerini de saklayabiliyor.

Arıza Işığı Kılavuzu, yetkili servis ağı, kullanım kılavuzları, en yakın benzin istasyonu bilgileri ve çağrı merkezine her zaman ve her yerden kolayca erişime olanak sağlayan uygulama; Haberler, Teklifler, Kampanyalar menüleri ile de müşterilere merak ettikleri konularla ilgili doğrudan ve güncel bilgi sahibi olabilme imkanı sunuyor.

Nissan Türkiye Mobil Uygulaması, Android işletim sistemine sahip cihazlarda Google Play Store ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da App Store üzerinden “NISSANTürkiye” yazarak ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama ve kurulum hakkında detaylı bilgi için www.nissan.com.tr üzerindeki Mobil Uygulama sayfası ziyaret edilebilir veya NISSAN Türkiye Mobil Uygulama Kullanıcılarına Özel Müşteri Hizmetleri Numarası’ndan (0216 912 26 27) iletişime geçilebilir.