Kia’dan yaza merhaba fırsatları

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası olan Kia, haziran ayına özel hazırladığı kampanyalarla yazı karşılıyor.

Kia, haziran ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ’ler yönelik Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.