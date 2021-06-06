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Kia’dan yaza merhaba fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası olan Kia, haziran ayına özel hazırladığı kampanyalarla yazı karşılıyor.

Kia, haziran ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ’ler yönelik Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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