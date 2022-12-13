Yenilenen BMW 7 Serisi ön rezervasyonları Ocak ayında başlayacak

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin amiral gemisi modeli 7 Serisi Sedan, tamamen elektrikli ve mild hybrid-dizel versiyonlarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya hazırlanıyor.

Yılbaşına özel olarak düzenlenen bir etkinlikte ilgi odağı olan Yeni BMW 740d xDrive Sedan ve Yeni BMW i7 xDrive60 için ön rezervasyon süreci Ocak ayı içerisinde başlayacak.

Tasarımı modern sanattan ilham alıyor

Yeni BMW 7 Serisi Sedan, monolitik yüzey tasarımı ve Swarovski kristallere sahip Iconic Glow Kristal Farları ile güçlü ve ayırt edici bir görünüme sahip. Önceki jenerasyona göre artan ölçüleri ve yan profilden öne doğru hareket eder gibi görünen silueti, otomobilin büyük ve heybetli görünümüne katkı sağlıyor. Gövdeye entegre kapı kolları sayesinde rüzgâr direnci azalan Yeni BMW 7 Serisi Sedan, ilk kez BMW Individual kapsamında iki ayrı renk tonunda kombine edilecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Yere paralel tasarlanmış çizgileri ve otomobilin yanlarına uzanan inceltilmiş arka LED aydınlatma grupları ile Yeni BMW 7 Serisi Sedan, modelin zarafet vurgusunu ön plana çıkarıyor. Otomobile arkadan bakıldığında aydınlatma ünitelerine entegre edilen krom şeritler, bir cam gibi parlayarak Yeni BMW 7 Serisi Sedan’ın arka bölümüne zamanın ötesinde bir görünüm kazandırıyor.

Kişiye özel lüks mobilite

Yeni BMW 7 Serisi Sedan, önceki jenerasyona göre oturma yüzeyi genişlemiş koltuklarda ısıtma, havalandırma ve dokuz programlı masaj fonksiyonlarını sürücü ve yolcular için standart olarak sunuyor.

Önceki modele göre daha az sayıda düğme ve kontrol bulunan modelde BMW Kavisli Ekranı’nın (Curved Screen) getirdiği dijitalleşme kabinde dikkat çekiyor. Direksiyon simidinin arkasında yer alan 12.3 inç boyutunda gösterge ekranı ve 14.9 inç boyutunda kontrol ekranı sürüş deneyimini ileri bir seviyeye taşıyor.

Yeni BMW 7 Serisi Sedan’ın sürücü kabinine göz atıldığında direksiyon simidi ve orta konsolun dışarıdan olduğu gibi içeriden de yeni bir tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor. Kabinde yer alan bir diğer yeni özellik olan BMW Interaction Bar, yeni tür bir kontrol ve tasarım ögesi olarak iç mekanda da lüks vurgusunu destekliyor. Seçilen moda veya ambiyans aydınlatması tercihine göre kişiselleştirilebilen kristal yüzeye sahip BMW Interaction Bar, sürücü ile otomobil arasındaki etkileşimi bir sonraki seviyeye taşıyor.

625 km’ye varan menzil

Tamamen elektrikli Yeni BMW i7 xDrive60 WLTP normlarına göre 625 km’ye varan menzil sunuyor. Ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten Yeni BMW i7 xDrive60, 195 kW şarj gücü desteği sunan DC şarj istasyonlarında %10’dan %80 batarya seviyesine sadece 34 dakikada ulaşabiliyor. İlk kez sunulan 22 kW gücünde AC şarj desteği ile ise Yeni BMW i7 xDrive60, 5 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Gövdesinde bulundurduğu iki elektrik motoru sayesinde çekiş performansını ve konforu bir arada sunan Yeni BMW i7 xDrive60, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.7 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW 740d xDrive Mild Hybrid-Dizel Seçeneği ile Türkiye’de

BMW’nin global sürdürülebilirlik stratejisi olan ve kullanıcılara istediği motor tipini seçme esnekliği sağlayan “The Power of Choice” yaklaşımı sayesinde mild hybrid-dizel motora sahip Yeni BMW 740d xDrive, tamamen elektrikli yeni BMW i7 xDrive60 ile eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulmak için gün sayıyor.

3 litre hacminde 6 silindirli dizel ünite 300 beygir güç ve 670 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora destek olarak çalışan elektrik motoru ise ürettiği 18 beygir güç ve 200 Nm tork ile aracın ilk hareketinde destek olarak yakıt tüketimine maksimum fayda sağlıyor. Böylelikle Yeni BMW 740d xDrive 100 km’de 6.1 ila 6.8 litre aralığında yer alan yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.