Spirit of Ecstasy 110 yaşında!

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce markasının dünyaca ünlü arması Spirit of Ecstasy tam 110 yaşına bastı.

İlk olarak 6 Şubat 1911’de Rolls-Royce’un kullanım hakkı olarak resmi şekilde tescil edilen pirit of Ecstasy, Goodwood’da üretilen her motorlu arabanın kaputunu süsleyen ve dünyadaki en ünlü, ikonik ve arzu edilen amblemlerden biri olma özelliğine sahip.

Tasarımı, heykeltıraş ve Illüstratör Charles Sykes tarafından patronu ve Rolls-Royce tutkunu Beaulieu’lu Lord Montague için yarattığı The Whisperer adlı bronz bir heykelcikten alındı. Şirketin otomotiv ve sanat dünyaları arasındaki temel bağı bugün hareketli resim sanatı dünyasının baş kahramanı Rolls-Royce Sanat Programı MUSE ile devam ediyor.

İlk Spirit of Ecstasy heykelcikleri yedi inç (yaklaşık 18 cm) yüksekliğinde bir heykeldi. Bugün, üç inç (7,5 cm) daha küçük olan bu heykelcik, motor çalışana kadar kaputundaki özel bir yuva içinde güvenli bir şekilde gözden uzak tutulurken, hassas bir şekilde tasarlanmış bir mekanizma ile sahnede yerini alıyor.