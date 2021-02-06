TOSB 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

CARMEDYA.COM – Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı pandemi kurallarına uygun salon katılımı ve online katılımla gerçekleştirdi.

2020 yılı faaliyetleri ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu yaptı. Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını fakat bununla birlikte TOSB’un misyonunu gelecek kuşaklara aktarmaya kararlı olduklarını açıklayan Dudaroğlu, “Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatımız, 2,5 milyar dolarlık ciromuz, 85 faal fabrikamız, 21 yabancı sermayemiz, 17 Ar-Ge ve 1 inovasyon merkezimiz, 36 start up projesi, Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi ve anaokulumuz ile dünyada örnek olan OSB’lerden bir tanesiyiz. Otomotive hizmet veriyoruz ve uluslararası rekabetçilikteki en önemli gücümüz, bir OSB’ye sahip olmamızdır. Her dönem yönetimlere gelecek olan arkadaşlar bu misyonla OSB’mizi daha ileriye taşımak zorundalar. Otomotivciler olarak geçen yılı firmalarımıza göre değişkenlik addetmekle birlikte, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında bir kayıpla kapattık. 2021 yılının bütün firmalarımız için çok başarılı geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu

Tesis ve bilişim yatırımları

TOSB bünyesinde yatırımların birçok kolda sürdüğünü de vurgulayan Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Arsa yatırımı yapmak istemeyen, ülkemizde otomotiv sektörüne yatırım talebinde bulunan global sermayeli firmaların, yatırım yapmasının önünü açarak otomotiv sektörüne destek oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca bir veri merkezi de oluşturmak istediklerini belirten Dudaroğlu “Üyelerimizin münferit olarak yaptıkları lisans, donanım, enerji ve iklimlendirme sistemi yatırımlarını, “TOSB Veri Merkezi” ile konsolide ederek maliyet avantajı sağlamayı, ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve teknoloji israfının önlenmesini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Dudaroğlu, TAYSAD Akademi – Otomotiv Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi ile de üye firma çalışanlarının uzmanlık – yetkinlik gelişimlerine destek olmayı ve yeni teknolojiler ile buluşmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Eğitim ve sosyal faaliyetler ile geliştirme çalışmaları sürdü

Genel kurulda gerek 2019’da başlayan gerekse de 2020’de yeni eklenen çalışmalar da katılımcılara aktarıldı. Yapılan açıklamalara göre TOSB’da, 2019 yılı sonrasında yaklaşık 200 bin metrekare üretim alanı inşa edildi ve atıl binalar hayata geçirildi. Devletten alınan 1 milyon TL civarındaki destekle kurulan TOSB İnovasyon merkezine de 4 yeni birim daha katıldı. HES kodu uygulamasına geçildi ve tüm ortak alanlarda dezenfektasyon çalışmaları devam etti.

Pandemi döneminde her türlü bilgi iletişimi; güney kavşağına 1 ve kuzey kavşağına 2 adet yerleştirilen LED ekranla güvenli bir şekilde sürdü. TOSB ortak arıtma tesisinde atık suların geri kazanımı kapsamında yapılan çalışmalarla da yılda 52.560 metreküplük su tasarrufu sağlandı. Ayrıca hazırlıkları tamamlanan ve TOSB profesyonellerine daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan Performans Yönetim Sistemi’nin 2021 yılı itibarıyla başlatıldığı da açıklandı. TOSB içerisinde yer alan otonom araç parkurunda ise üye firmaların çalışmaları ve otonom konulu etkinlikler devam etti. Yine TOSB içerisinde bulunan elektrikli araç şarj istasyonu ise üyelerle birlikte dışarıdan gelenlerin kullanımına açık TOSB’un eğitim alanındaki çalışmaları 2020 yılında da devam etti.

Sanayicinin dijital dönüşümüne teşvikini amaçlayan ve 3D modelleme çalışmalarına imkan tanıyan, tasarım ve eğitim atölye birimleri ile dijital dönüşüm ofisleri devreye alındı. 2020 yılında pandemi sebebiyle online gerçekleşen 61 eğitime 500’ün üzerinde kişi katılım sağladı. Online olarak derslerin devam ettiği Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki MBA programında, geçtiğimiz yıl üçüncü dönem mezunları verildi. Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle de öğrencilerin pratik yapmasına imkan verecek olan atölye ve tezgahların sayıları artırıldı, kütüphane yenilenerek 1000 adetlik kitap bağışı gerçekleşti.