Toyota Yaris Hybrid güç artıracak!

CARMEDYA.COM – Toyota, Yaris Hybrid’i yenilemeye hazırlanırken, modelin güç ünitesi de artık daha fazla performans sunacak.

Yakıt verimliliği ve düşük emisyon oranlarıyla dikkat çeken Yeni Yaris Hybrid, mevcut Hybrid 115 versiyonunun yanı sıra yeni Hybrid 130 olmak üzere iki güç seçeneğiyle tercih edilebilecek.

Hybrid 130, Hybrid 115’e göre yüzde 12 artışla 130 HP motor gücüne ve yüzde 30 artışla 185 Nm maksimum torka ulaşacak. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştirecek olan Yaris Hybrid, 96-116 g/km düşük CO2 emisyonuyla da dikkat çekiyor.

Toyota, Yaris Hybrid’de yeni bir dijital kullanıcı deneyimi de sunacak. Donanım seçeneklerine göre 7 veya 12.3 inç dijital göstergelerin yanı sıra 9 veya 10.5 için multimedya ekranı yer alacak. Dijital göstergeler, sürücünün tercihine göre farklı temalarla değiştirilebilecek.

Bununla birlikte model, aktif ve pasif donanımlarıyla da öne çıkıyor. Yeni Yaris’de Toyota T-Mate sistemleri geliştirilerek daha verimli bir şekilde görev yapacak. Son nesil Toyota Safety Sense Sürücü Asistanları ile donatılacak Yaris Hybrid’de, yeni kamera ve radarla, kaza riski algılamada önemli bir artış elde edilmiş.

Yeni Yaris Hybrid daha kapsamlı Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem ve araçları, yayaları, bisikletlileri ve motosikletleri algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistem’in yanı sıra düşük hızda kazaları önleyen Sürüş Asistanı ile sunulacak. Yaris Hybrid’de, arkadan gelen araçları ve bisikletlileri algılayarak kapı açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçmeye yardımcı olan Güvenli Çıkış Asistanı opsiyonel olarak sunulacak.

Yeni Yaris Hybrid’in yüksek performanslı Hybrid 130 motor seçeneğinin, geliştirilmiş teknolojik ve güvenlik özellikleri ile 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.