Çinli Xpeng 7 Tesla Model 3’e karşı

CARMEDYA.COM – Elektrikli araç üreticisi Xpeng yeni spor sedanı P7 ile menzil rekorunu ele geçirdiğini duyurdu.

Batarya tam doluyken Tesla’nın Model 3 ile yakaladığı 419 mil (674 km) menzili 439 mil (706 km) ile geçtiğini duyuran Çinli üretici, elektrikli otomobillerin geleceği açısından da önemli bir başarı elde etti.

Xpeng 7

Hem P7 hem de Model 3’ün verileri Avrupa’da kabul gören NEDC test formatını kullanıyor. Her iki model de arkadan itişli ancak batarya kapasitesinde işler değişiyor. Tesla 75 kWh bataryaya sahip, Xpeng’in ise 80,9 kWh bataryası bulunuyor.

Çinli üretici, P7’nin şu anda sipariş için hazır olduğunu söylüyor. Çin’de 32 bin 462 ila 49 bin 404 dolar aralığında satışa sunulacak model için ilk teslimat haziran ayında yapılacak.

Xpeng ayrıca Çin’de ilk Seviye 3 otonom üretim aracına sahip olduğunu iddia ediyor ancak bu durum bağımsız kuruluşlarca doğrulanmış değil.

Xpeng 7

Tesla’nın elektrikli otomobiller alanındaki başarısı diğer markalar açısından onu hedef haline getiriyor. Bugüne kadar Tesla ile rekabet için Model 3’e en yakın aralığı Chevrolet Bolt ile sunmuştu ancak potansiyel müşteriler bu aracın tasarım ve donanımından çok da etkilenmedi. Ancak Xpeng P7 ise bu farkı da kapatacak yalın ama dinamik bir çizgiye sahip. İlk bakışta P7, Model 3 ile büyük benzerlikler taşıyan detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, Xpeng P7’de bu oran 4 saniye ve arada neredeyse bu alanda da dikkate alınacak bir fark bulunmuyor.

Şu ana kadar P7’nin ABD pazarında satışına yönelik bir adım atılmamış olsa da, Xpeng’in Amerikan Yol Güvenliği Kuruluşu NHTSA’dan yol testleri yapmak için izin alması da kafaları karıştırıyor. Eğer Xpeng P7 bu benzerliklerle ve daha düşük fiyatıyla ABD pazarına girerse, muhtemelen Çinli üretici, güçlü rakibi Tesla’yı kendi evinde vurmayı hedefleyebilir.

Bu noktada ise ABD pazarında ğotansiyel müşterilerin Çinli markaların kalite güvenirliliği konusundaki önyargıları Xpeng’i zorlayabilir.