DS Automobiles üçüncü mağazasıyla birlikte elektrikli modelini satışa sundu

CARMEDYA.COM – DS Automobiles Türkiye, üçüncü DS Store’u ekim ayı itibariyle İstanbul Anadolu yakasında hizmete açtı.

Lüks bir butik konseptinde tasarlanan DS Store İstanbul Anadolu, İstanbul’daki ikinci, Türkiye’deki üçüncü mağaza olarak misafirlerine hizmet veriyor. DS Store İstanbul Anadolu, DS’e özgü premium ve avant-garde detaylarıyla İstanbul’un en ilgi gören semtlerinden biri olan Kalamış’da misafirlerini ağırlıyor.

İlk DS Store’un 2018 yılında İstanbul Etiler’de, ikinci DS Store’un ise bu yılın mayıs ayında Ankara’da açıldığını hatırlatan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, açılışla ilgili; “Yaşamakta olduğumuz bu yeni normal düzende hedeflerimize iş ortağımız Monde’nin de desteği sayesinde hız kesmeden devam ediyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında Türkiye’deki diğer büyük şehirlerdeki DS misafirlerine de hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Çok yakın zamanda İzmir’de de DS Store’umuzu müşterilerimizle buluşturuyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu ise DS STORE İstanbul Anadolu’nun hizmete girmesinin, DS 7 Crossback E-Tense 4×4 şarj edilebilen hibrit modelinin Türkiye pazarına sunulmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğine vurgu yaptı. Mumcu: “Markamız 2020 yılı satışlarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 300’ün üzerinde büyüme kaydetti. Bu başarının yanısıra, 2020 yılı bizim için şarj edilebilir hibrit otomobilimizin lansmanı nedeniyle de ayrı bir öneme sahip bir yıl oldu. Teknoloji, konfor ve tasarımın en üst seviyesini temsil eden şarj edilebilir hibrit otomobilimiz müşterilerimiz tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.” 2021 yılında STORE yatırımları, satış sonrası hizmetleri ve ürün yatırımları ile büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Berk Mumcu, 2021 yılının, premium sedan segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday DS 9’un Türkiye ile buluşacağı fevkalade öneme sahip bir yıl olacağını vurguladı.

Monde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş de, otomobilde Fransız lüksünü temsil eden DS Automobiles markası için pandemi dönemine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Erciş: “Kalamış’ta açtığımız üçüncü DS STORE’umuzda satışa sunduğumuz DS modellerimizin desteği ile Türkiye’de lüks segmentte yükselişimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi, No:23/A Kadıköy adresinde hizmete açılan DS STORE İstanbul Anadolu, müşterilerini showroom’unda ağırlamaya başladı. DS STORE İstanbul Anadolu’da avant-garde tasarımın temsilcisi DS Automobiles’in 300 beygir güce sahip şarj edilebilen hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4×4’ün yanı sıra, her ikisi de 1.6 litre hacmin altında motora sahip 225 BG sunan benzinli ve 130 BG sunan dizel motorlu seçenekleri de sergileniyor. Hijyen standartları Bureau Veritas tarafından da denetlenmiş olan DS Store İstanbul Anadolu’da, DS modellerini deneyimlemek isteyen misafirler için yüksek hijyen koşulları dahilinde 24 saatlik test sürüşü opsiyonu da bulunuyor. Misafirler istedikleri gün ve saat için www.dsautomobiles.com.tr web sitesi üzerinden e-randevu oluşturup, görüntülü görüşme ve online otomobil tanıtımı talep edebiliyor, hatta seçtiği otomobilini STORE’a hiç gelmeden satın alarak evinde teslim alabiliyor. Otomobil satın alan misafirler ayrıca DS Service Valet hizmetleri dahilinde yine evlerinden ayrılmadan otomobillerine bakım yaptırabiliyorlar.