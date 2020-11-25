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Avrupa otomotiv pazarı ekim ayı sonuçları açıklandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomotiv pazarının ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ekim ayında %6, otomobil pazarı %7,1 daralma gösterirken hafif ticari araç pazarı %2,2 artış gösterdi. 

• Otomotiv pazarı 2020 Ekim ayında %6 azaldı ve 1.342.155 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.428.538 adet toplam satış gerçekleşmişti.

 • Otomobil pazarı 2020 Ekim ayında 2019 yılının aynı ayına göre %7,1 azaldı ve toplam 1.129.223 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.215.163 adetti.

 • Hafif ticari araç pazarı 2020 Ekim ayında %2,2 artış gösterdi ve 178.993 adede ulaştı. 2019 Ekim ayında 175.056 adet satış gerçekleşmişti. 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 OcakEkim döneminde %26,6, otomobil pazarı %27,3 ve hafif ticari araç pazarı %21,1 azaldı. 

• Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde %26,6 azaldı ve 11.406.480 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 15.546.819 adet toplam satış gerçekleşmişti. 

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %27,3 azaldı ve toplam 9.696.928 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 13.332.560 adetti. 

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde %21,1 azaldı ve 1.440.906 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.826.544 adet satış gerçekleşmişti. 

• 2020 Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %78,3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %73,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %99,7 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

 • AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %30,9 ile Slovakya, %24,7 ile Hırvatistan ve %23,6 ile Letonya’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %21,4 ile İrlanda, %17,4 ile Norveç ve %14,6 ile Romanya oldu. 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %41,7 ile Hırvatistan, %36,3 ile Portekiz ve %35,7 ile İspanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı. 

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %29,3 ile Letonya, %29,1 ile Slovakya, %25,4 ile Estonya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %23,6 ile Norveç, %17,6 ile Romanya ve %12 ile İzlanda oldu. 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %43,5 ile Hırvatistan, %37,1 ile Portekiz, %36,8 ile İspanya’da görüldü. On aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %47,9 ile Slovakya, %24,1 ile Hırvatistan ve %19,1 ile Letonya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %54,8 ile İrlanda, %22,8 ile Litvanya ve %18,2 ile Bulgaristan oldu. 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %38,2 ile İsveç, %33,8 ile Litvanya ve %32,1 ile Portekiz’de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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