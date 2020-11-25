Avrupa otomotiv pazarı ekim ayı sonuçları açıklandı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomotiv pazarının ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ekim ayında %6, otomobil pazarı %7,1 daralma gösterirken hafif ticari araç pazarı %2,2 artış gösterdi.

• Otomotiv pazarı 2020 Ekim ayında %6 azaldı ve 1.342.155 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.428.538 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Ekim ayında 2019 yılının aynı ayına göre %7,1 azaldı ve toplam 1.129.223 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.215.163 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ekim ayında %2,2 artış gösterdi ve 178.993 adede ulaştı. 2019 Ekim ayında 175.056 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 OcakEkim döneminde %26,6, otomobil pazarı %27,3 ve hafif ticari araç pazarı %21,1 azaldı.

• Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde %26,6 azaldı ve 11.406.480 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 15.546.819 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %27,3 azaldı ve toplam 9.696.928 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 13.332.560 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde %21,1 azaldı ve 1.440.906 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.826.544 adet satış gerçekleşmişti.

• 2020 Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %78,3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %73,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %99,7 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %30,9 ile Slovakya, %24,7 ile Hırvatistan ve %23,6 ile Letonya’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %21,4 ile İrlanda, %17,4 ile Norveç ve %14,6 ile Romanya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %41,7 ile Hırvatistan, %36,3 ile Portekiz ve %35,7 ile İspanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %29,3 ile Letonya, %29,1 ile Slovakya, %25,4 ile Estonya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %23,6 ile Norveç, %17,6 ile Romanya ve %12 ile İzlanda oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %43,5 ile Hırvatistan, %37,1 ile Portekiz, %36,8 ile İspanya’da görüldü. On aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %47,9 ile Slovakya, %24,1 ile Hırvatistan ve %19,1 ile Letonya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %54,8 ile İrlanda, %22,8 ile Litvanya ve %18,2 ile Bulgaristan oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %38,2 ile İsveç, %33,8 ile Litvanya ve %32,1 ile Portekiz’de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.