Karsan Romanya’da elektrikli toplu taşıma parkının lideri oldu

CARMEDYA.COM – Karsan, önemli ana pazarlarından biri olan Romanya’da art arda kazandığı ihalelerle varlığını hızla artırıyor.

Distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) ile Romanya’da faaliyetlerine devam eden Karsan, 2019’dan bu yana 15 şehirde 180 adetlik elektrikli araç parkına ulaştı. Kısa süre önce kazanılan Chitila ihalesiyle bu rakam, yıl sonunda 240 araca yükselecek.

Yüksek teknolojili elektrikli araçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Karsan, Chatrou raporuna göre 2019-2022 yılları arasında Romanya’daki en büyük elektrikli minibüs ve otobüs parkına ulaşmış durumda. Romanya’nın Karsan için çok kıymetli bir pazar olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Romanya, toplu taşımada elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke. Biz de bu hıza, 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz. Teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurma anlamında Karsan markasının dinamizmi ile Romanya’nın dinamiği birbiriyle oldukça örtüşüyor” dedi. 2018 yılından beri yüzde 100 elektrikli modelleri ardı ardına yollarla buluşturduklarını belirten Okan Baş, “Karsan olarak, 2022 yılında Romanya’da elektrikli minibüs ve otobüs pazarında yüzde 21’lik paya ulaşarak ikinci sırada yer aldık. Romanya’nın 15 farklı şehrinde araçlarımız hizmet veriyor. Son olarak Chitila şehriyle imzaladığımız 23 elektrikli aracı kapsayan ihaleyle birlikte ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak. Romanya’daki bayimiz AAR ile burada daha da fazla Karsan elektrikli aracı yollara çıkarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

Karsan CEO’su Okan Baş

“Avrupa’da lideriz”

Karsan’ın, Avrupa’da toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynadığını vurgulayan Okan Baş, “Karsan e-JEST, 2020 ve 2021 yıllarının ardından, 2022’de de Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü oldu. Yüzde 100 elekrikli e-ATAK modelimiz ise, Avrupa’da 2021 yılında elde ettiği pazar liderliğini 2022 yılında da tekrarlamayı başardı. Karsan, Avrupa’daki büyüme hızı ve satış başarısını Kuzey Amerika pazarında da sergileyecek” dedi.