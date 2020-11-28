CARMEDYA.COM – Suzuki, SUV modeli Vitara 4×4 için yılın son avantajlı kampanyasını düzenliyor.

Bu kapsamda Suzuki, ALLGRIP 4×4 sistemli Vitara’yı, kullanıcılarına 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı avantajıyla sunuyor.

Yeni Vitara’da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, 10,1 inçlik multimedya ekran hız sabitleme sisteminin entegre edildiği direksiyon simidi, Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve arka çapraz trafik uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara’da otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması gibi özelliklere sahip.