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Suzuki’den Vitara 4×4 kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, SUV modeli Vitara 4×4 için yılın son avantajlı kampanyasını düzenliyor.

Bu kapsamda Suzuki, ALLGRIP 4×4 sistemli Vitara’yı, kullanıcılarına 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı avantajıyla sunuyor.

Yeni Vitara’da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, 10,1 inçlik multimedya ekran hız sabitleme sisteminin entegre edildiği direksiyon simidi, Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve arka çapraz trafik uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara’da otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması gibi özelliklere sahip.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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