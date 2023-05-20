Volvo EX30 güvenlikte yeni standartlarla gelecek

CARMEDYA.COM – Kısa bir süre sonra satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli Volvo EX30, markanın güvenlik alanındaki yenilikçi yaklaşımını yansıtan en iddialı modeli olarak ön plana çıkıyor.

Sürücülerin yanı sıra trafikteki diğer paydaşları da düşünen güvenlik donanımıyla çıtayı bir adım daha yükselten EX30, Volvo’nun bugüne kadar üretilen SUV modellerinin en küçüğü olma özelliğini de taşıyor.

Kalabalık şehirlerde, otomobil kapısının dikkatsizce açılmasının önemli oranda bisiklet kazalarına yol açtığı tespit edilirken; tüm bisiklet kazalarının beşte birinin bu tip kazalardan dolayı oluştuğu ortaya konuyor. Cycling UK’ın verilerine göre, sadece İngiltere’de her yıl ortalama 60 kişi otomobil kapısının çarpmasından dolayı ölüyor veya ciddi şekilde yaralanıyor.

Yakında kullanıcılarla buluşacak olan Volvo EX30, bu tür kazaları azaltmak üzere özel bir kapı açma uyarı sistemiyle donatıldı. Sistem; bir bisikletli veya trafikteki herhangi bir araç yanından geçtiği esnada, sürücüyü kapıyı açmak üzereyken görsel ve işitsel olarak uyarıyor. Kapı açma uyarı sistemi, Volvo’nun yüksek güvenlik standartlarını tamamen elektrikli yeni kompakt SUV modeline taşıdığı önemli özelliklerden biri. Araçtaki “Güvenli Alan Teknolojisi”nin sadece bir parçasını oluşturan bu güvenlik sistemiyle özellikle yoğun kentlerde trafikte hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor.

Güvenlik Merkezi Başkanı Åsa Haglund, “Uzun zamandır şehirlerde, otomobillerin yayalar ve bisikletlilerle iç içe yoğun olduğu bölgelerde güvenliği sağlamaya odaklanıyoruz. Volvo EX30 modern şehirlerin yoğun caddelerinde araç içerisindeki sürücü ve yolcular dışında, trafikteki diğer insanları da gözetirken; sunduğu konforlu sürüş deneyimiyle şehir hayatındaki güvenliği bir üst seviyeye taşıyor” dedi.

Son teknoloji koruyucu güvenlik

Volvo Cars’ın şimdiye kadar ürettiği en kompakt SUV’u olan yeni EX30, bir Volvo otomobilinden beklenen tüm güvenlik standartlarını karşılıyor. Volvo’nun güvenlik alanındaki eşsiz bilgi birikimini kullanarak ve gerçek dünyadaki kazaları araştırarak yarattığı EX30, kaza anında sürücüyü ve beraberindeki yolcuları korumaya yardımcı olmak için tasarlandı. EX30’un yapısal tasarımı, Volvo’nun tavan ve güvenlik kafesi ile birlikte A, B ve C sütunlarının güçlendirilmesi konusundaki kararlığını yansıtıyor. Volvo Cars, EX30’un elektrikli bir araç olması nedeniyle bataryanın sağlamlığına fazlasıyla odaklanırken; şase ve güvenlik kafesi olası bir çarpışmanın etkisini verimli şekilde azaltan, dayanıklılığı üst seviyeye taşıyan çelikten üretildi. EX30, sürücü koltuğunun iç yan kısmında, yandan gelebilecek bir çarpma durumunda da baş ve göğüs yaralanmalarını azaltmak üzere tasarlanan havayastığı ile donatıldı.

Volvo EX30 ayrıca markanın en önemli pasif güvenlik standartlarının yanı sıra yolcularıyla birlikte araç dışındaki insanların da korunmasına yardımcı olacak gelişmiş yeni bir aktif güvenlik paketine de sahip.

İhtiyaç duyduğunda kullanıcısını destekleyen bir otomobil

EX30’da sürücü performansının düştüğü zamanlarda güvenliği sağlayacak yeni bir gelişmiş sürücü uyarı sistemi standart olarak sunuluyor. Otomobil, direksiyon simidindeki algılayıcıya ek olarak, güçlü algoritmalarla çalışan ve saniyede yaklaşık 13 kez göz ve yüz hareketlerini saptayan özel bir sensörle de donatıldı. Sürücü farkında olmasa bile EX30 bu şekilde sürücünün dikkat dağınıklığını, uykulu veya dalgın olup olmadığını belirliyor.

Yeni otomatik kavşak fren özelliği, şehirdeki kavşaklarda yaşanan kazalardan kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Başka bir otomobilin beklenmedik şekilde aracın önüne geçmesi durumunda, otomatik fren özelliği aracı durdurarak olası bir çarpışmayı hafifletmek veya önlemek için geliştirildi. Kısacası, herhangi bir Volvo otomobili gibi, yeni EX30 da kapsamlı bir aktif güvenlik ve sürücü destek sistem paketiyle donatıldı.

Tamamen elektrikli yeni Volvo EX30’da sunulan tüm güvenlik ve sürücü destek teknolojisine ilişkin ayrıntılar, 7 Haziran’da tüm dünyada görücüye çıktıktan sonra paylaşılacak olup yine aynı tarihte belirli ülkelerde araç sipariş veya ön siparişe açılacak.