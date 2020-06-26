Opel Manta 50 yaşında!

CARMEDYA.COM – Opel’in adını manta balığından alan efsane modelinin ilk tanıtıldığı günden bu yana tam 50 yıl geride kaldı.

Manta A ve Manta B olarak iki nesli ile bir milyon adetten fazla üretilmiş olan bu model, ilk olarak ismine uygun bir konum olan Baltık Denizi kıyısında, 1970 yılında dünyaya tanıtıldı.

Opel Manta, ismini, hızlı ve dinamik yapıdaki sportif yapısı ile karakterini en iyi şekilde yansıtan, mobula ailesine (vatozlar) mensup bir balık cinsinden alıyor. Opel’in tasarımcıları Manta modelinin logosunu deniz araştırmacılarından esinlenerek adını aldığı bu balığın formatında tasarladılar.

George Gallion

Manta’nın hikayesi, 1969 yılında, Opel’de çalışan Amerikalı tasarımcı Gallion’un, Fransız deniz araştırmacısı Jacques Cousteau ve ekibiyle tanışmak üzere Paris’e gitmesi ile başlıyor. Gallion, “Bu modelin isminin Manta olmasına karar vermiştik” diyerek sözlerine başlıyor ve ekliyor: Hayvan isimleri o yılların ruhuna çok uygundu. ABD pazarında Ford Mustang ve Corvette Stingray gibi son derece başarılı örnekler vardı. Aslında Manta da benzer ruh ve karakteristiğe sahip bir Avrupalı otomobildi. Otomobilimize bir logo tasarlamak için 10 gün vaktimiz vardı. Ancak uygun logoyu yaratmak ve tasarlamak için uygun malzeme elimizde yoktu.”

Manta Balığı

Gallion, Paris’e gittiğinde saatlerce Cousteau’nun deniz altı fotoğraflarını inceliyor. En sonunda, parlak gökyüzüne karşı alttan dev bir manta’nın muhteşem fotoğrafı dikkatini çekiyor ve Opel Manta bu fotoğraf ile birlikte kimliğine kavuşuyor. Böylece ön çamurluklara efsanevi krom kaplama logo ekleniyor.

Opel için tamamen yeni sularda yelken açmak anlamına gelen Sportif coupe Opel Manta, Eylül 1970’te tanıtılıyor. Modelin ismine uygun şekilde tanıtım toplantısı Almanya’nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Timmendorfer Strand’da gerçekleşiyor.

Opel Manta, yeni, şık, sportif ve dönemin ruhuna çok uygun bir otomobil. Tasarım olarak çekici, sürüş olarak sportif ama aile için de günlük kullanıma uygun bir coupe otomobil. O dönem tasarım olarak kalıpların dışında olan özgün otomobiller tercih ediliyor ve Opel Manta tasarımıyla bu beklentiyi gerçek anlamda karşılıyor. Opel Manta satışa sunulduğu ilk yılda sadece Almanya’da 56 bin 200 adet satarak toplamda 498 bin 553 adetlik bir üretim performansına imza atıyor. Platform, yürüyen aksam ve motorlar Ascona modelinden transfer ediliyor.

Opel Manta 1972 yılında, Kasım ayında daha lüks donanımlı Manta Berlinetta ürün gamına dahil ediliyor. Berlinetta versiyonu spor direksiyon, ısıtmalı arka cam, halojen farlar, elektrikli cam fıskiyesi ve Vinil tavan kaplamasını ekipmanında barındırıyor. Manta, beş yıllık üretim serüveni boyunca “Holiday”, “Plus”, “Swinger” ve “Summer-Bazar” gibi özel versiyonlar ile satışa sunuluyor. 1974 yılında satışa sunulan ve ürün gamının tepe noktasını oluşturan Manta GT/E ise krom detaylar yerine mat siyah detaylarla yollara çıkıyor. Nisan 1975’te Manta B satışa sunulmadan önce son özel versiyon olarak Manta “Black Magic” satışa sunuluyor. Prensip olarak bu simsiyah ve yan cephesinde turuncu şeritler barındıran bir Manta GT/E idi.

Lansmandan sadece beş yıl sonra, 1975 yılında Opel Manta B ikinci nesil olarak sahneye çıktı. Manta B iki ayrı versiyona sahipti. Biri coupe gövde tipindeyken diğeri hatchback görünümlü Combi-Coupe CC’idi. İlk neslin beş yıllık üretim serüveninin ardından yollara çıkan Manta B, Opel’in 120 yıllık otomotiv serüveninde önemli rol oynadı. Manta B, Opel’in değişim görmeden en uzun süre üretimde kalan modelidir.

1975 yılının sonbaharında tanıtılan ikinci nesil Opel Manta, 1982 yılında makyajla güncellenerek 1988 yılına kadar üretimde kaldı ve bu süre içinde 557 bin 940 adet üretildi.

Opel Manta B

Tıpkı öncüsü gibi Manta B de platform, yürüyen aksam ve motorlarını Ascona ile ortak kullandı. Manta B tüm üretim hayatı boyunca dört silindirli motorlarla yollara çıktı. Manta B’nin bir diğer hızlı versiyonu Manta 400 ismiyle 1981 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Manta 400 özel bir versiyondu. Guy Colsoul ve Alain Lopes Manta 400 ile 1984 Paris-Dakar Rallisi’ni iki çekişli otomobil sınıfında kazandılar ve üç adet dört çekişli otomobilin arkasından genel klasmanda dördüncü oldular.

Manta B’nin son iki versiyonu ürün gamının tepe noktasındaki GSi ve tuning şirketi Irmscher tarafından sınırlı sayıda üretilen GSi Exclusiv oldu. Opel Manta modeli, marka için, Manta A ve Manta B olarak iki nesli ile, bir milyon adedin üzerinde üretilmiş olan gerçekten de büyük bir balıktı.